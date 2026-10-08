Piatra-Neamț. Numiri de consilieri locali în Consiliile de Administrație ale școlilor

În ședința de joi, 8 octombrie 2026, ora 16:00, a Consiliului Municipal Piatra-Neamț vor fi numiți reprezentanții municipalității în Consiliile de Administrație a 21 de unități de învățământ de pe teritoriul orașului reședință de județ.

Potrivit legii, în Consiliile de Administrație (CA) și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) ale unităților de învățământ preuniversitar, trebuie să existe câte un reprezentant al primăriei/ consiliului local al fiecărei localități.

Lista completă a reprezentanților municipalității în cele două foruri de conducere ale unităților de învățământ din Piatra-Neamț o puteți consulta mai jos.

Angela Croitoru