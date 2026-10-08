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Piatra-Neamț. Numiri de consilieri locali în Consiliile de Administrație ale școlilor

de Croitoru Angela

În ședința de joi, 8 octombrie 2026, ora 16:00, a Consiliului Municipal Piatra-Neamț vor fi numiți reprezentanții municipalității în Consiliile de Administrație a 21 de unități de învățământ de pe teritoriul orașului reședință de județ.

Potrivit legii, în Consiliile de Administrație (CA) și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (CEAC) ale unităților de învățământ preuniversitar, trebuie să existe câte un reprezentant al primăriei/ consiliului local al fiecărei localități.

Lista completă a reprezentanților municipalității în cele două foruri de conducere ale unităților de învățământ din Piatra-Neamț o puteți consulta mai jos.

Piatra-Neamț. Numiri de consilieri locali în Consiliile de Administrație ale școlilor

Piatra-Neamț. Numiri de consilieri locali în Consiliile de Administrație ale școlilor

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
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