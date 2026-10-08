Prefectura Neamț vine cu precizări după exfiltrațiile de apă de la aducțiunea CHE Vânători

Prefectul județului Neamț, Maria Apostol, a convocat astăzi Grupul de Suport Tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și s-a deplasat în cartierul Vânători din municipiul Piatra-Neamț pentru evaluarea, în teren, a exfiltrațiilor de apă semnalate pe malul drept al canalului de aducțiune C.H.E. Vânători.

Acțiunea a avut ca obiect evaluarea situației din teren și stabilirea măsurilor necesare pentru monitorizarea și gestionarea acesteia.

La acțiunea de control din teren au participat reprezentanții instituțiilor care formează Grupul de Suport Tehnic:

S.G.A. Neamț – ing. Teodora Daniela Maftei;

I.S.U. „Petrodava” Neamț – col. Burdulea Bogdan;

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. (Sucursala Hidrocentrale „Bistrița”) – ing. Vasile Stahie (manager sucursală), ing. Oana Dorneanu (expert dezvoltare) și ing. Pipirigeanu Dan (șef serviciu construcții);

Dirigintele de șantier – Lucian Ilaș.

Asigurarea cetățenilor și măsuri operative imediate

În cadrul vizitei, prefectul județului a discutat direct cu cetățenii din zonă pentru a le asculta problemele și a le prelua îngrijorările legate de umezirea terenurilor din proximitatea gospodăriilor. Localnicii au primit asigurări ferme că toate instituțiile statului sunt mobilizate la fața locului, situația fiind gestionată cu maximă responsabilitate pentru eliminarea oricărui disconfort sau risc.

În acest moment, măsurile de intervenție sunt în plină desfășurare:

Verificări subacvatice cu scafandri : O echipă de scafandri specializați, contractată de Hidroelectrica, acționează deja la fața locului pentru inspectarea pereului de beton și identificarea exactă a zonelor prin care se produc infiltrațiile.

: O echipă de scafandri specializați, contractată de Hidroelectrica, acționează deja la fața locului pentru inspectarea pereului de beton și identificarea exactă a zonelor prin care se produc infiltrațiile. Monitorizare din 6 în 6 ore : Potrivit Hidroelectrica, personalul de specialitate monitorizează debitul de apă din 6 în 6 ore, iar datele sunt transmise către dispeceratul I.S.U. Neamț și S.G.A. Neamț.

: Potrivit Hidroelectrica, personalul de specialitate monitorizează debitul de apă din 6 în 6 ore, iar datele sunt transmise către dispeceratul I.S.U. Neamț și S.G.A. Neamț. Expertiză tehnică de la nivel central: Pentru stabilirea unei soluții tehnice definitive, au fost deja cooptați specialiști Hidroelectrica de la București, experți în structuri hidrotehnice, care sosesc pentru a analiza comportarea construcției.

Continuarea acțiunii în teren

Specialiștii de la București vor continua verificările în teren și vor analiza situația, precum și comportarea construcției, pentru a putea fi stabilite măsurile tehnice care se impun.

În funcție de concluziile specialiștilor, vor fi stabilite soluțiile necesare pentru remedierea situației și punerea în siguranță a zonei.

Instituția Prefectului – Județul Neamț monitorizează în permanență evoluția situației și va reveni cu informații oficiale pe măsură ce verificările și operațiunile tehnice avansează.

Instituția Prefectului Județului Neamț