30 ianuarie, declarată Ziua Internațională pentru Nonviolență în Școală, înseamnă, în 20019, marcarea a 55 de ani de la apariția inițiativei de stopare a fenomenului de bullying. Agresiunea de tip ”bullying” este la cote ridicate în România, valorile fiind cele mai mari din teritoriul Uniunii Europene.

Tinerii de la Pro România Neamț au atras atenția asupra acestui fenomen, prin afișe și mesaje de încurajare.

”Deși fenomenul de bullying se manifestă în majoritatea mediilor sociale, impactul cel mai mare îl are în rândul elevilor, iar noi, echipa de tineret Pro România Neamț, am înțeles că cei mai importanți în combaterea acestui fenomen suntem chiar noi, tinerii, și astfel am inițiat un program anti-bullying în județul nostru, având ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare asupra fenomenului și diminuarea

acestuia, pornind din rândul elevilor. Am început prin promovarea mesajelor anti-bullying și continuăm cu implementarea programului educațional interactiv”, declară Radu Secuiu, coordonatorul organizației de tineret. ”Vrem să creăm profilul elevului care va lua atitudine și nu va mai sta indiferent la problemele întâlnite de colegii lor mai vulnerabili, inducând o diminuare a fenomenului. Însă este foarte important să nu ignorăm problemele care îi fac pe unii elevi să devină hărțuitori și să îi ajutăm pe aceștia să își înțeleagă problemele, integrându-i și nu marginalizându-i. Ne dorim ca acest proiect să fie implementat cu ajutorul tuturor

actorilor din sistemului educațional: elevi, profesori, părinți. Personal, susțin performanța, dezvoltarea personală și încrederea în sistem a fiecărui elev și tânăr din România și Neamț, asumându-mi, prin ajutor și îndrumare directă, succesul acestui proiect”, a adăugat acesta.