Anual, se investesc sume enorme in cremele si solutiile anti-aging, prima alegere a milioane de femei din intreaga lume. Ele stimuleaza productia naturala de colagen si incurajeaza refacerea celulelor responsabile de elasticitatea pielii. Gasirea celor mai bune produse anti-rid nu este cea mai usoara sarcina, avand in vedere multitudinea de optiuni pe care le ai. Chiar si in felul acesta, multe dintre brand-uri promit schimbari majore intr-un timp foarte scurt, insa rezultatele nu mai apar si pielea nu este privata de subtiere. Identificarea unor produse de calitate nu este o sarcina prea usoara. Producatorii etaleaza beneficiile si avantajele acestor produse, insa care sunt transformarile mai putin benefice si ce secrete ascund aceste creme-minune?

Afla ce dezavantaje prezinta produsele anti-aging si care sunt aspectele de care trebuie sa tii cont, pentru alege varianta potrivita?

Cremele anti-aging nu incurajeaza disparitia completa a imbatranirii pielii

Din nefericire, inca nu s-a inventat o formula care sa previna in totalitate semnele de imbatranire, stergand pur si simplu ridurile de pe fata. Ele au rolul de a atenua aspectul natural al unei imbatraniri profunde, prin regenerare celulara si o hidratare mult mai puternica a pielii, redandu-i elasticitatea si luminozitatea. Este important ca, atunci cand alegi creme antirid sa tii cont de categoria de varsta in care te incadrezi. In functie de acest aspect, pielea ta are anumite nevoi speciale. La varsta de 30 de ani pielea nu mai retine la fel de bine apa si, daca nu consumi o cantitate potrivita de lichide, risti ca aceasta sa se deshidrateze mult mai usor. Cremele dedicate persoanelor cu varste cuprinse intre 35 si 45 de ani previn uscarea pielii si incurajeaza mentinerea tonusului cutanat, iar la 50 de ani chipul incepe sa isi piarda din rotunjime iar pielea isi pierde din fermitate, asadar, e nevoie sa adaptezi produsele nevoilor tale.

Remediile naturale sunt si ele o alegere buna in ameliorarea semnelor de imbatranire. Unele plante si uleiuri esentiale te ajuta sa iti mentii tenul frumos si ferm, fara sa cheltuiesti o multime de bani pe creme si solutii scumpe, sau inteventii complicate si costisitoare. Intra si descopera aici care sunt tratamentele naturale pentru preventia ridurilor si ce alimente e important sa excluzi din alimentatie, pentru a preveni imbatranirea.

Si cremele antirid se aleg in functie de tipul tenului

Asemeni cremelor hidratante si bazelor speciale care se folosesc inainte de aplicarea produselor cosmetice, o crema antirid trebuie aleasa in functie de tenul tau. De exemplu,pentru un ten foarte sensibil si predispus la afectiuni precum alergii sau cuperoza, sunt recomandate cremele si solutiile bogate in Vitamina C. Cu ajutorul lor poti stimula mult mai bine productia de colagen. Un ten uscat reactioneaza cel mai bine la cremele pe baza de fructe, iar de la o varsta mai inaintata, poti folosi creme pe baza de Vitamina A, pentru un plus de hidratare.

Nu sunt recomandate in timpul sarcinii

Odata cu beneficiile pe care le aduc, cremele anti-aging vin si cu o serie de dezavantaje. Pe langa faptul ca efectele lor sunt limitate, in functie de ten si organism, ele cresc riscul unor anomalii congenitale. De aceea, nu sunt recomandate in timpul unei sarcini, iar foarte multi medici le interzic complet, pentru a evita orice risc asociat cu o sarcina complicata sau un bebelus bolnav. Acestea pot produce si iritatii, mai ales in cazul unui ten foarte sensibil sau predispus la alergii. Specialistii recomanda folosirea acestor creme in cantitati mult mai mici decat cele normale, pentru a obisnui treptat tenul cu substantele si solutiile prezente.

O piele matura are nevoie de o ingrijire temeinica, iar de multe ori produsele de pe piata nu sunt cele mai potrivite tipului tau de ten. De aceea, inainte de a utiliza creme ce previn imbatranirea tenului, este bine sa ceri parerea si recomandarea unui medic specialist.