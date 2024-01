Prin proiectul Consiliului Judeţean Neamţ „Reabilitare și modernizare transport ecologic“, pe lângă alte 20 de autobuze electrice care vor ajunge în oraș, se reabilitează autobaza societății Troleibuzul SA. La transportatorul public al judeţului Neamţ, subordonat Consiliului Judeţean Neamţ, continuă reabilitarea şi modernizarea a tot ceea ce înseamnă hale de reparații, stația ITP, spălătoria auto. O reabilitare totală, de la acoperiș până în zona de bază a lor. De anul acesta, au apărut noutăți legislative privind modul de funcționare al stației ITP și acestea au condus la necesitatea modernizării stației ITP a societăţii. Într-o primă fază va continua efectuarea ITP-ului doar la mijloacele de transport proprii, dar în viitor, după 5 ani, după ce se termină cu implementarea proiectelor, se vor putea face pentru orice alt autovehicul. Modernizarea va conduce și la reducerea cheltuielilor legate de Inspecţia Tehnică Periodică.

Modernizarea autobazei Troleibuzul SA

Conform proiectului, la Corpul A al obiectivului supus reabilitării trebuie executate lucrări de reabilitare termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei (inclusiv ușile înalte de acces pentru autobază), refacerea finisajelor interioare (pardoseli, pereți, tavane), dotarea cu utilaje. Corpul B se supune reabilitării termice atât la nivelul pereților, cât și la nivelul planșeului superior. De asemenea, se înlocuiesc tâmplăria exterioară și ușile înalte de acces al autobuzelor, se refac finisajele interioare și se efectuează recompartimentări, se refac instalațiile electrice și de încălzire. La Corpul C trebuie asigurată reabilitarea termică a clădirii, înlocuirea tâmplăriei exterioare, recompartimentarea spațiului și refacerea finisajelor interioare pe toate suprafețele. De asemenea, în cadrul proiectului se va realiza și un corp nou. Construcția va fi o extindere a Corpului C, fiind o hală cu rol de garare a autobuzelor electrice. Fiecare oraș mare din lume are un sistem de transport public, acesta fiind necesar pentru cei care fac naveta către și de la locul de muncă sau de la școală, dar și pentru alte categorii de deplasări urbane. Autobuzele electrice sunt similare celor obișnuite, cu o singură diferență majoră, aceea că ele rulează pe baterii sau hidrogen, în loc de combustibili fosili. Autobuzele tradiționale sunt alimentate, de obicei, cu motorină, iar astfel eliberează emisii nocive, de până la 1,3 kg de CO2 pe kilometru de gaze cu efect de seră, în timp ce modelele pe baterii nu au emisii de niciun fel. Potrivit statisticilor de mediu, în anul 2019, 26% din emisiile totale ale Uniunii Europene au provenit din sectorul transportului.

Autobuzele electrice și orașele verzi

Oslo, capitala Norvegiei, este primul oraș european cu mari șanse de a implementa un management eficient al transportului public de călători, din acest punct de vedere, având ca țintă, anul acesta, reducerea până aproape de zero a emisiilor de carbon. Autobuzele electrice sunt o parte importantă a acestui sistem și pentru că ele sunt capabile să ajungă în aproape fiecare loc, față de tramvaie sau metrou. Acestea au un sistem de încărcare flexibil, ceea ce înseamnă că își pot încărca bateriile atât prin cablu, similar mașinilor electrice, dar și prin pantograf, asemeni tramvaielor sau trenurilor. Acest lucru aduce beneficii precum o calitate mai bună a aerului, un lucru important pentru autobuzele care străbat orașele de mai multe ori pe zi, dar și pentru cele care sunt operate la nivel regional. Nivelul de confort mai ridicat al călătorilor este dat și de faptul că autobuzele electrice nu fac zgomot, ceea ce reprezintă un plus nu numai pentru pasageri, dar și pentru trecători și pentru cei care locuiesc în zone des frecventate de liniile urbane sau în apropierea stațiilor de autobuz. Un alt avantaj îl reprezintă costurile mai mici de întreținere. Un exemplu, este faptul că autobuzul electric nu are nevoie de un filtru de ulei. Producătorii susțin că un autobuz electric poate aduce economii de 125.000 de dolari pe întreaga durata de operare în ce privește costurile de întreținere. Emisiile nule și nivelul redus de zgomot contribuie la o stare de sănătate și de bine pentru locuitori, un alt punct forte al viitoarelor orașe verzi. Autobuzele electrice sunt mai fiabile din punctul de vedere al dotărilor. Cele 21 de autobuze electrice pe care le operează SC Troleibuzul SA în Piatra-Neamț, din primăvara acestui an sunt dotate cu computer de bord, care include și GPS-ul, sistem e-ticketing și câte 4 camere de supraveghere, două în față și două în spate. În plus, toate aceste mijloace de transport au dotări speciale pentru persoanele cu dizabilități care permit un acces facil, confortabil și plăcut pe tot parcursul călătoriei.

Informații utile despre autobuzele electrice

Un autobuz electric cu baterie este un vehicul care înlocuiește motorul tradițional cu ardere și transmisia cu un motor electric și o baterie. Într-un autobuz electric, nu mai există un motor și nici un rezervor de combustibil. În schimb, motorul electric din autobuz servește ca motor și transmisie, în timp ce bateria este, în esență, ”rezervorul de combustibil”. Autobuzele electrice funcționează trimițând un semnal către controller-ul sistemului de propulsie la pornire. Acest semnal alimentează bateria de înaltă tensiune, unde este stocată energia chimică și o transformă în energie electrică. Această energie electrică este distribuită apoi în toate componentele diferite care fac autobuzul să funcționeze, cum ar fi motorul electric și sistemul de management termic. Gama unui autobuz electric este distanța pe care o poate parcurge un autobuz înainte de a rămâne fără încărcare. Durata acestei game depinde de o varietate de factori, inclusiv dimensiunea bateriei și ciclurile de funcționare.

Confort pentru șoferi și costuri reduse

Ceea ce este cel mai bine pentru o anumită flotă depinde de ciclul de funcționare și dimensiunea bateriei autobuzelor sale. Există două tipuri principale de încărcătoare pentru un autobuz electric sunt: încărcătoare plug-in și încărcătoare pantograf. Încărcătoarele plug-in pentru autobuze funcționează foarte similar cu cele utilizate pentru mașini electrice. Autobuzele electrice au porturi la care un șofer se poate conecta, încărcarea poate dura de la două la opt ore, în funcție de curentul încărcătorului. Un încărcător nou, mai autonom, este încărcătorul pantografului. Cu acest încărcător, autobuzele circulă sub o stație de încărcare, iar brațele robotizate se atașează de conductorii electrici din partea de sus a vehiculului pentru a-l încărca. Pe măsură ce guvernele implementează reglementări mai intense în materie de emisii și corporațiile își promovează obiectivele de sustenabilitate, autobuzele electrice sunt văzute ca soluția adecvată cu emisii zero care pot ajuta orașele și comunitățile să-și îndeplinească obiectivele de mediu, fără a compromite infrastructura de transport. Autobuzele electrice au, de asemenea, un cuplu instantaneu care îmbunătățește manevrabilitatea sau performanța – șoferii pot accelera mai rapid. Autobuzele electrice oferă, de asemenea, un confort îmbunătățit al șoferului. În primul rând motoarele electrice sunt mult mai silențioase și permit o manevrare lină. Această experiență îmbunătățită de conducere reduce nivelul de stress și oboseala șoferului. Chiar dacă costul inițial de achiziționare a unui autobuz electric nu este mai mic decât al autobuzelor cu motor cu ardere internă, acestea devin din ce în ce mai accesibile. Există o serie de programe de stimulare, astfel încât autobuzele electrice să aibă același cost pentru oraș sau district ca un autobuz convențional. Cele 21 de autobuze electrice care sunt deja în trafic de la începutul acestei veri au o lungime de 10,8 metri. Pentru a putea fi alimentate, au fost montate și puse în funcțiune 11 stații de încărcare rapidă și o stație de încărcare lentă, la sediul operatorului de transport S.C. Troleibuzul S.A. şi alte 7, cu încărcare rapidă la capetele de linie din oraş. Din cele 20 de autobuze electrice așteptate peste câteva luni, 16 vor fi cu o lungime de 6 metri și 4 vor fi lungi de 10,8 metri. Ambele proiecte sunt cu finanțare europeană, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Prioritatea de investiții 4, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ, prin investiții bazate pe Planurile de mobilitate urbană durabilă.