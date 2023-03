Primăria Piatra-Neamţ a supus dezbaterii publice, pe site-ul propriu, până la data de 10 martie, proiectul de hotârăre prin care atât parcările de reşedinţă, cât şi cele cu plată şi în regim mixt ar urma să fie date în administrare, prin concesiune, către SC Parking SA. O altă noutate, anunţată de primarul Andrei Carabelea pe contul său de socializare ar fi direcţionarea a jumătate dintre sumele încasate din închirierea parcărilor publice către înfiinţarea de noi locuri de parcare. Potrivit referatului de aprobare ataşat proiectului, oportunitatea este dată de necesitatea de a se asigura „continuitatea serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor (…), precum și a celui de blocare/deblocare a autovehiculelor parcate/staționate neregulamentar, a vehiculelor expuse la vânzare în locuri neamenajate”.

„Minim 50% din sumele încasate din parcări publice vor merge către înființarea de noi locuri de parcare! Am semnat săptămâna trecută contractul de achiziție a 35 de parcometre noi pentru parcările publice din Piatra-Neamț. Am traversat o perioadă lungă, complicată și de birocrație, în care n-am avut parcometre, pe care am depășit-o, iar în următoarele 3-4 luni echipamentele de ultimă generație vor fi montate și date în funcțiune. Sumele colectate de aici vor fi folosite pentru a rezolva una dintre problemele stringente ale orașului: nevoia de mai multe locuri de parcare. De aceea am luat decizia ca mai bine de jumătate din aceste venituri să fie consumate pentru înființarea de noi locuri de parcare. Știm cu toții că cele mai eficiente parcări sunt cele subterane și supraetajate, dar ele necesită și investiții considerabile. La noile parcometre plata se va putea face atât în numerar, cât și cu cardul, așa cum este și normal. Vor fi alimentate de la un panou solar, sunt construite din materiale rezistente, tratate împotriva coroziunii. Adică o investiție pentru mulți ani, pentru un serviciu public de calitate”, precizează primarul Andrei Carabelea.

Banii pentru amenajarea de noi parcări vor fi cu atât mai bineveniţi cu cât, prin lucrările efectuate pe coridoarele de mobilitate, au fost desfiinţate foarte multe locuri de parcare din oraş. Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare, se face împărţirea în şase sectoare a tuturor parcărilor din oraş, de la A la F, stabilindu-se şi orarul după care acestea vor funcţiona. În Sectorul E, cel dedicat parcărilor cu regim mixt, de luni până vineri, de la ora 8,00 la 17,00, vor funcţiona cu plata orară (pe bază de legitimaţie/abonament/tichet/sms/aplicaţie), iar de la ora 17,00 la ora 8,00, pe bază de contract cu proprietarii de maşini arondaţi acelei zone. Tarifele vor fi stabilite prin hotărâre de consiliu local, iar, în cazul parcărilor de reşedinţă, se va organiza licitaţie publică doar atunci când numărul solicitărilor este mai mare decât cel al parcărilor existente ce pot fi atribuite. Transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor se poate face prin e-mail pe adresa [email protected], prin fax la nr. 0233/215374, prin poștă pe adresa primăriei sau depuse direct la Biroul Relații cu publicul – camera 20.

Angela Croitoru