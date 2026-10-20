Promisiunile Guvernului înainte de vot – eliminarea CASS pentru mame și indexarea pensiilor

Înainte de votarea noului Guvern miniștrii desemnați vin cu promisiuni între care eliminarea CASS în cazul indemnizațiilor pentru creșterea copilului și indexarea pensiilor. Prima dintre măsuri a fost anunțată de ministrul Petre Florin Manole, iar măsura s-ar putea aplica de la începutul anului viitor. „În programul de guvernare este prinsă eliminarea CASS la indemnizația pentru creșterea copilului. Acest lucru se va întâmpla de la începutul anului viitor, imediat după ce vom identifica în colaborare cu Ministerul de Finanțe care să fie din economii la buget care să compenseze impactul acestei măsuri. Este vorba de peste 500 milioane lei. Dar da, CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului viitor”, a declarat Petre Florin Manole la audierile din Parlament.

În 2025, în pachetul de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar a fost aplicată contribuția de asigurări de sănătate de 10% pentru indemnizațiile de creștere a copilului, același lucru fiind valabil și pentru veteranii de război. Indemnizația de creștere a copilului se acordă mamelor cu copii de până la 2 ani, sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Ministrul propus pentru Ministerul Muncii, Petre Florin Manole, a vorbit și despre indexarea pensiilor, tot de la începutul anului viitor. Această indexare nu s-a mai aplicat de doi ani, tot ca măsură pentru reducerea deficitului bugetar, însă Petre Florin Manole susține că acest lucru se va întâmpla, „cu siguranță”, la început de 2027. Deocamdată nu a fost anunțat și procentul cu care se vor indexa drepturile bănești ale seniorilor, iar oficialii nu au avansat nici o cifră.

FOTO Facebook Petre Florin Manole