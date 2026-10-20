Prefecții de Iași și Suceava, dar și subprefectul de Neamț au demisionat

După cum se anunța încă de ieri, mai multe demisii creează un vid administrativ temporar în județe din regiunea de Nord Est. După ce președintele PNL, Ilie Bolojan a cerut demnitarilor publici numiți cu sprijinul partidului să își depună demisiile înainte de votul pentru guvernul Niculescu, reacțiile au venit rapid. Prefecții județelor Iași și Suceava și subprefectul județului Neamț și-au înaintat demisiile.

Constantin Dolachi, prefectul de Iași, susținut la numirea pe funcție de Partidul Național Liberal (PNL), se află printre primii demnitari publici ai partidului care iese de la guvernare ce și-a anunțat, public, demisia.

„Astăzi am înaintat demisia mea din funcția de prefect al județului Iași.

A fost o decizie asumată, pe care am luat-o cu respect față de responsabilitatea pe care am primit-o și față de instituția pe care am onoarea să o reprezint”, a anunțat Dolachi pe contul său de Facebook.

“În ultimul an am învățat multe, am cunoscut oameni deosebiți și am înțeles cât de mult contează să fii prezent, să asculți și să cauți soluții atunci când oamenii au nevoie de sprijinul instituțiilor statului.

Privesc această perioadă cu recunoștință, dar și cu sentimentul responsabilității pentru lucrurile care trebuie continuate.

Până la finalizarea procedurilor legale de eliberare din funcție, îmi voi exercita atribuțiile cu aceeași seriozitate și implicare.

Sunt încă lucruri de făcut, iar respectul față de ieșeni și față de această instituție rămâne același, până în ultima zi de mandat”, a adăugat Constantin Dolachi.

Și prefectul de Suceava, Bogdan-George Păstrăv și-a dat demisia pe 19 octombrie 2026, ca urmare a deciziei PNL de a ieși de la guvernare.

Subprefectul de Neamț (numit de PNL), Iulian Jugan, și-a înaintat și el demisia (detalii recitiți aici), în tăcere, așa cum și-a îndeplinit și funcția la care tocmai a renunțat.

Restul prefecturilor din cele șase județe ale Regiunii de Nord -Est a țării, Bacău, Vaslui și Botoșani sunt conduse de reprezentanți ai USR sau PSD (detalii recitiți aici).

Angela Croitoru