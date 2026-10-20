Vaslui. O autocisternă încărcată a ieșit de pe carosabil. Șoferul a rămas blocat în cabină

Un cetățean moldovean a rămas blocat în cabina unei autocisterne care a ieșit de pe carosabil marți dimineață, 20 octombrie, pe DN 28, în zona localității Ghermănești, comuna Drânceni, pe ruta Albița–Iași.

Accidentul s-a produs în jurul orei 09:15. Primele informații indicau că autocisterna s-ar fi răsturnat și că ar exista scurgeri de substanțe.

La fața locului au intervenit pompierii de la Secția Huși, cu două autospeciale de stingere, dintre care una dotată cu modul de descarcerare, și șase militari. De asemenea, Serviciul de Ambulanță Județean Vaslui a trimis un echipaj de tip B2.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la sosirea echipajelor, pompierii au constatat că autocisterna nu era răsturnată, ci ieșită în afara carosabilului. În interiorul cabinei se afla șoferul, care era conștient, dar nu putea ieși singur.

Bărbatul a fost extras de echipele de intervenție și predat echipajului medical. Autocisterna transporta 23 000 de litri de vin.

Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

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Foto: ISU Vaslui