Guvernul format de alianța PSD – Nicușor Dan cu Luca Niculescu premier a trecut în Parlament

Au trecut 5 luni de când guvernul Bolojan a fost demis de o moțiune de cenzură inițiată de o alianță AUR și PSD. De atunci președintele Nicușor Dan nu a putut sau nu a vrut să găsească o soluție viabilă pentru funcția de premier. A fost nevoie de patru nominalizări pentru a se ajunge în final la un Guvern cu puteri depline. Numele premierului este Luca Niculescu, dar Guvernul este unul format de alianța dintre PSD și Nicușor Dan. 12 portofolii pentru social democrați și 6 independenți în Guvern.

Rămâne de văzut ce anume va reușit să facă efectiv acest Guvern care, odată cu trecerea în opoziție a PNl și USR nu se va bucura de o susținere sigură în Parlament.

Componența completă a noului Guvern al României: