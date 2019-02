Față în față cu presa locală, Dragoș Chitic a subliniat și detaliat și în conferință la partid ceea ce a spus și în alte conferințe la Primărie, bugetul este unul prost și strâmb, pentru că nu ține cont de necesitățile primăriilor, ale cetățenilor și banii din local au fost duși la centru pentru a acoperi găurile rezultate de pe urma proatei guvernări. ”Anul trecut aşa-zisa,”revoluţie fiscală “a lăsat bugetele comunităţilor locale fără sume de bani importante. Printr-o şmecherie guvernamentală marca PSD, o parte dintre banii care li se cuveneau primăriilor au fost duşi la bugetul de stat pentru a acoperi, găurile rezultate dintr-o proastă guvernare sau pentru a fi împărţiţi pe criterii politice. Municipiul Piatra-Neamţ a pierdut anul trecut în urma măsurilor fiscale aberante luate de actualii guvernanţi aproximativ 10.000.000 lei, aproape 10 % din buget, o sumă importantă ţinând cont şi de dificultăţi financiare generate de ratele la bănci cu care se confruntă municipalitatea pietreană.

M-aş fi aşteptat atât eu cât şi colegii primari din întreaga ţară ca măcar anul acesta să fie corectată greşeala şi să fie alocaţi mai mulţi bani din Impozitul pe venit, bani care de fapt se produc în comunităţile locale. Nu numai că nu s-a întâmplat aşa dar s-a venit cu o nouă măsura nedreaptă în urma căreia estimez că vor fi luaţi şi mai mulţi bani de la Piatra-Neamţ şi mutaţi la nivel guvernamental.”

”Actualii guvernanți mint cu nerușinare!”

În momentul în care a fost chemat să dea exemple, Dragoș Chitic a vorbit despre cheltuielile sociale transferate în curtea administrațiilor locale. ”Este jenant să vezi cum actualii guvernanți mint cu nerușinare, spunând că vor aloca sume mai mari în acest an către autoritățile locale.

Indiferent cum ai face calculele, matematic rezultă că nu vor fi alocați mai mulţi bani decât anul trecut primăriilor, dimpotrivă, cel mai probabil banii vor fi mai puţini. Este adevărat că s-a majorat la 60 % procentul din impozitul venitului global pe gospodărie repartizat administrațiilor locale, dar ni s-au transferat şi cheltuieli suplimentare din zona socială care vor fi mai mari decât ceea ce s-a acordat în plus ca procent. Este vorba despre obligarea primăriilor să achite începând cu acest an indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora care anul trecut au însemnat la Piatra-Neamţ 14,6 milioane de lei existând o tendinţă de creştere anuală a acestor costuri. Concret anul trecut Primăria Piatra Neamţ a încasat din cota repartizată din impozitul pe venit 47 milioane lei. Anul acesta conform bugetului aprobat de PSD se preconizează a valoare de 58 milioane lei pentru procentul de IVG aferent municipiului Piatra-Neamţ. Adică vom primi în plus 11 milioane de lei dar la pachet cu, ”un cadou” o cheltuială suplimentară de aproape 15 milioane de lei pentru zona socială. Altfel spus, ni se dă cu o mâna dar ni se ia cu două! Asta este politica actualilor guvernanţi: minciună, neseriozitate, bătaie de joc faţă de administraţiile locale şi, de fapt, faţă de cetăţeni pentru ei sunt cei afectaţi direct de această politică dezastroasă. Și chiar dacă ar fi la același nivel cu anul anterior, bugetul din acest an nu va mai putea acoperi același volum de servicii și investiții, din cauza creșterii prețurilor utilităților, materiilor prime și materialelor, precum și a bunurilor și serviciilor. A fost greu şi anul trecut, a trebuit să amânăm unele proiecte benefice orașului, dar am reușit să ne descurcăm. Nu voi sta nici în acest an nepăsător, voi face tot ce depinde de mine ca orașul să nu sufere și să se dezvolte”. (I.Ș)