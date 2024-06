0:00

După apariția unor informații referitoare la faptul că șoferii nu pot utiliza anvelopele de iarnă în perioada cu temperaturi ridicate, Registrul Auto Român a venit cu clarificări în acest sens. Conform acestora, normele legale în vigoare stabilesc punctual când este necesară echiparea mașinii cu pneuri de iarnă, fără a se face nici o referire la momentul în care acestea trebuie înlocuite cu cauciucuri de vară.

„BREAKING NEWS despre anvelopele de iarnă în plin val de caniculă! Iată ce trebuie să știi pentru a nu fi luat prin surprindere de nămeți! NU s-a modificat nimic în legislația din România cu privire la utilizarea anvelopelor de iarnă! Pentru că am citit și noi știrile despre «anvelopele care sunt interzise de la 1 octombrie», vă spunem că rămâne cum am stabilit: vă anunțăm noi când apar noutăți legislative care pot avea impact asupra deținătorilor de vehicule! Acum, mai pe larg, reamintim că legislația aplicabilă în România nu merge dincolo de marcajele cuprinzând literele M și S, respectiv dincolo de definiția anvelopelor de iarnă/zăpadă din legislația de omologare a anvelopelor. Textul OG nr. 5/2011, prin care se modifică OG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, utilizează termenul «anvelope de iarnă», anvelope care se identifică prin utilizarea literelor M și S, sub următoarele variante: M+S, M.S. sau M&S. Denumirea de anvelopă «all-season» este o denumire comercială care nu definește cu exactitate tipul de anvelopă omologată pentru utilizarea pe timp de iarnă conform Ordonanței OG nr. 5 /2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată în acest sens este inscripția literelor M și S, sub una din formele menționate. Totodată, nu există o perioadă stabilită în care trebuie utilizate anvelopele de iarnă, acestea fiind obligatorii atunci când autovehiculul circulă pe un drum acoperit cu gheață, zăpadă sau polei”, anunță Registrul Auto Român pe pagina oficială de Facebook. (G.S.)