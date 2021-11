În urma a două percheziții făcute de polițiștii de Investigarea Criminalității Economice Neamț, o femeie, de 47 de ani, din Piatra Șoimului, a fost reținută și audiată pentru delapidare, acte false și fals informatic. Femeia și-ar fi însușit banii din peste o sută de contracte de amanet înregistrate la firma din Piatra-Neamț la care lucra. Prejudiciul este de peste 160.000 euro. Oamenii legii au confiscat, la perchezițiile de ieri, 14 grame de aur, 3.300 lei și mai multe înscrisuri. „La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, au efectuat 2 percheziții domiciliare, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și fals informatic. Din cercetări a reieșit că, în perioada aprilie 2019 – septembrie 2021, o femeie, în vârstă de 47 de ani, din localitatea Piatra Șoimului, angajată a unei societăți comerciale din Piatra Neamț, ar fi încheiat 104 contracte, în care ar fi atestat că diverse persoane ar fi amanetat bunuri din aur, iar sumele de bani ce figurau a fi împrumutate de către persoanele în cauză, le-ar fi fost înmânate, în fapt banii fiind însușiți de aceasta”, a declarat Georgiana Pușcașu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Urmează ca la finalul audierilor, Parchetul Piatra-Neamț să decidă dacă suspecta va fi dusă la instanță cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

C.I.