Direcţia de Taxe şi Impozite (DTI) a municipiului Piatra Neamţ şi-a reînceput activitatea pe 3 ianuarie. Conform unui anunț dat de Primăria Piatra Neamț, începând de astăzi, 5 ianuarie s-a putut efectua și plata pentru taxele și impozitele locale. Pensionarii au fost primii care s-au așezat la cozi pentru a scăpa de aceste datorii la bugetul local.

Conducerea direcţiei a aplicat, de anul acesta, un nou sistem de aşteptare pe bază de bonuri. În jurul orei 12,10, astăzi, 5 ianuarie, se ajunsese la numărul 366.

„Oamenii au început să se prezinte la ghișee pentru achitarea taxelor și impozitelor încă din data de 4 ianuarie, astăzi este aglomerat așa cum se întâmplă la fiecare început de an, cei care doresc să plătească fiind în general persoanele vârstnice.

Pentru buna desfășurare a activității există sisteme de dirijare cozi, oamenii primesc bon de ordine, nu sunt probleme deosebite.

Reprezentanții DTI recomandă contribuabililor să se informeze cu privire la program și să țină cont de pauzele de dezinfecție zilnice din intervalul orar 11.30 -12.00 pentru a evita aglomerația și creșterea timpului de așteptare”, au precizat reprezentanţii Direcţiei Taxe şi Impozite.

În primele două zile 3 și 4 ianuarie s-au încasat, din amenzi, taxe de timbru, taxe autorizări, taxe certificate urbanism, alte taxe şi impozite 25.913 lei în numerar și 50.276,92 lei prin virament bancar.

Una caldă, alta rece: organizare bună, bani mai mulţi

Oamenii nu mai stăteau la coadă, aşteptau doar aliniaţi lângă bara de protecţie a scărilor, în faţa ghiseelor, urmărind numerele de ordine pe ecranul din partea de sus a ghişeelor.

„Eu locuiesc şi lucrez în străinătate acum şi, într-adevăr, sistemul acesta cu bonuri, cu timpi de aşteptare, mi se pare mult mai ok. E mai greu pentru bătrâni, dar e simplu până la urmă de învăţat, trebuie doar să le arate cineva. Să ştiţi că şi în afară se stă la cozi. Am observat că şi în România poţi face plăţile online, dar eu, de exemplu, nu am putut plăti pentru că am cont la BCR şi nu au inclus această bancă în sistemul online şi atunci, a trebuit să vin aici. E mult mai rapid faţă de cum era înainte, acum cu aceste bonuri. Ca sume de achitat, în mod cert în străinătate sunt mult mai mari taxele şi impozitele, dar şi veniturile sunt incomparabil mai mari“, ne-a spus Toma Loghin, 32 de ani, inginer mecanic.

O femeie în vârsta de 75 de ani a solicitat ajutorul unui tânăr pentru a-şi lua bonul, era nemulţumită că nu ştia ce sumă are de achitat, dar era mulţumită că nu mai trebuia să stea la cozile interminabile din alţi ani.

„Ca organizare este foarte bine, cu numere de ordine, omul stă liniştit, este strigat, e o realizare, un pas înainte“ a fost şi părerea unui profesor de educaţie fizică şi sport, antrenorul de fotbal Ioan Tănase.

O doamnă care tocmai era strigată la ghişeu, era nemulţumită şi de acest tip de organizare, afirmând că este „mai nebuneală. Dar, noi ne conformăm şi stăm la rând, ce să facem. Am venit şi luni şi mi-au spus să revin astăzi“.

Marian Pricop, un şofer, de 45 de ani, era mulţumit de sistemul nou cu bonuri de ordine, dar nemulţumit de scumpiri: “S-au scumpit la autovehicule undeva cu vreo 10%, ceva mai mult la impozitul pe locuinţă“.

Angela Croitoru