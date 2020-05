Ordinul Ministerului Sănătăţii (MS), prin care se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în orice spaţiu închis, pe durata stării de alertă, a fost publicat vineri, 22 mai, în “Monitorul Oficial”. Acelaşi ordin prevede şi obligativitatea triajului epidemiologic şi a dezinfectării mâinilor. Faţă de varianta iniţială publicată miercuri, 20 mai, pe site-ul MS (detalii se pot citi AICI), s-au produs unele modificări. De exemplu, un angajat poate sta fără mască de protecţie doar dacă este singur în birou, iar elevii şi studenţii nu mai sunt trecuţi între excepţiile de la regula purtării măştii de protecţie. De asemenea, se precizează clar că triajul epidemiologic “nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal”.

MASCA DE PROTECŢIE

Potrivit ordinului MS, “masca trebuie purtată în orice spaţiu public închis, spaţii comerciale, mijloace de transport în comun şi la locul de muncă, pe toată durata prezenţei în aceste spaţii”. Excepţiile de la această regulă sunt următoarele:

“a) angajatul este singur în birou;

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

c) persoana desfăşoară activitaţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută, etc.);

d) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane;

e) vorbitorii în public, în spaţii interioare, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între aceştia şi alte persoane, doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă;

f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani”.

TRIAJ EPIDEMIOLOGIC

“Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal şi constă în:

a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu trebuie să depăşeasca 37,3 C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în prospectul dispozitivului;

b) observarea semnelor şi simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată);

c) în cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte 37,3 C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;

d) dacă se constată menţinerea unei temperaturi mai mare de 37,3 C sau/şi prezenţa altor simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă persoana:

– se încadrează în definiţia de caz suspect COVID 19, medicul de familie îi va recomanda testarea;

– dacă nu se încadrează în definiţia de caz suspect COVID 19, medicul de familie va orienta diagnosticul către altă afecţiune”, potrivit aceleaşi surse. Anexa Ordinului MS, aşa cum a fost publicată în “Monitorul Oficial”:

(M. CONSTANTINESCU)