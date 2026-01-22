Social NeamțACTUALITATE

Neamț: Primăria Rediu, amendată din nou de DSP pentru apă nepotabilă. Autoritățile locale invocă lipsa unei soluții rapide

de Sofronia Gabi

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț a sancționat din nou UAT comuna Rediu, după un control efectuat în 21 ianuarie 2026, care a vizat modul în care au fost puse în aplicare măsurile stabilite la verificările anterioare. Potrivit instituției, în comună persistă problemele legate de calitatea apei, aceasta fiind considerată nepotabilă.

DSP Neamț anunță că, în urma controlului, au fost constatate mai multe neconformități, între care lipsa autorizării sistemului central de alimentare cu apă, precum și funcționarea necorespunzătoare/întreruptă a sistemului de dezinfecție la stațiile de tratare. Instituția mai precizează că populația (aproximativ 400 de locuitori) este informată despre nepotabilitatea apei prin înștiințări lunare.

În consecință, DSP a stabilit noi termene de remediere: autorizarea sanitară a sistemului până la finalul trimestrului I 2026, iar asigurarea apei potabile pentru consumatori – cu termen „imediat și permanent”. Pentru nerespectarea măsurilor, administrația locală a primit o amendă de 40.000 de lei.

Primarul comunei Rediu, Vasile Motfolea, spune că a informat populația să nu folosească apa la băut și susține că soluția reală ține de o investiție majoră, printr-un proiect cu operatorul regional. „Da, m-au amendat că apa nu este potabilă. Dar eu am înștiințat populația, pe fiecare în parte. Să nu o folosească la băut, ci doar în scop menajer. Apa-i cu azoți, nu știu cu ce, și orice ai pune nu poți remedia și nu poți să o faci potabilă. Noi avem un proiect cu master planul de la Apa Serv prin care trebuie să aducem apă de la Podoleni, să înlocuim instalația, alimentare care o avem noi. Dacă era bună, nu investea prin fonduri europene atâția bani. E vorba de 8 milioane de euro. Cum ar putea susține comuna Rediu o investiție de 8 milioane de euro? Și ce avem noi acum în comună, intră în conservare. Dar și cu Apa Serv cine știe… a fost un termen acum 3 ani, dar a căzut, și acum nu mai știu în ce fază este. Ca să mă amendeze pe mine… 40.000 de lei. Și este o amendă mică, data trecută am primit 200.000. O să contestăm sancțiunea cum am făcut și în trecut. Ce să fac eu dacă nu am apă în comună și apa din toate fântânile nu este potabilă?”, a declarat Vasile Motfolea, primarul comunei Rediu.

Problemele legate de alimentarea cu apă și calitatea acesteia rămân o temă sensibilă în mediul rural, mai ales în localitățile unde infrastructura veche și investițiile întârziate complică accesul la apă potabilă în condiții sigure.

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
