Astăzi, 19 noiembrie, școlile trebuie să decidă în consiliile de administrație cum vor învăța elevii săptămâna viitoare, fizic sau online. În așteptarea unui nou ordin comun Educație – Sănătate, inspectorul școlar general Mihai Obreja precizează care sunt criteriile pe baza cărora vor decide scenariile consiliile de administrație ale școlilor din localitățile cu peste 3 la mie incidență covid. Este cazul municipiului Piatra-Neamț, care astăzi are o incidență de 3,75 la mie, dar în același timp peste trei sferturi dintre școli au peste 60% rată de vaccinare. Precizarea șefului Inspectoratului Școlar Neamț vine în contextul ultimelor declarații făcute de ministrul Sorin Cîmpeanu aseară, privind eliminarea criteriului cu rata de vaccinare de minim 60% în școli pentru prezență fizică și luarea în calcul a incidenței de maxim 3 la mie. „După datele de astăzi, sunt 69 din cele 83 de localități din județul Neamț cu rată de infectare sub 3 la mie. Pentru școlile din aceste localități, cursurile se vor desfășura fizic săptămâna viitoare. Acolo unde incidența este peste 3 la mie, li s-a transmis directorilor de școli să țină cont de rata de vaccinare. Ar fi de nedorit să avem mulți elevi în online, dacă în școli sunt condiții sigure pentru cursuri fizice. Numai dacă ne referim la municipiul reședință de județ, dar Piatra-Neamț nu este singura localitate în această situație din cele 14 care au peste 3 la mie rata de infectare. Am mai transmis conducerilor școlilor să nu se grăbească și să aștepte hotărârea de Comitet Național pentru Situații de Urgență și ordinul comun al ministerelor Educației și Sănătății care trebuie să fie adoptate astăzi”, a declarat Mihai Obreja.

Din perspectiva incidenței, iată care sunt datele de astăzi pe fiecare localitate din județul Neamț:

C.I.