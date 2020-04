Mai mulţi cetăţeni de pe strada Cireşului, din satul Bălţăteşti, ne-au adus la cunoştinţă o serie de nemulţumiri, referitoare la lucrările de asfaltare efectuate pe strada lor.

Acestea au început în prima parte a lunii martie și, potrivit primarului comunei, încă nu sunt finalizate.

“Asfaltul este foarte înalt. Nu putem băga maşinile în curte. Şi nici două maşini nu încap una lângă alta, dacă vin din sens opus. O putem numi stradă cu sens unic, nicidecum o stradă cu dublu sens. Am fost la primărie iniţial pentru o altă problemă. Când s-a început asfaltarea nu aveam presiune la apă. Personal am vorbit cu doamna primar şi i-am spus că dacă asfaltează nu se mai poate sparge asfaltul în caz că se sparge conducta la apă. Trebuie să facă mai întâi recepţia. Şi s-a răstit la mine că ea nu mai are bani, vreun miliard şi jumătate, să facă proiect şi pentru apă. Şi că dacă vrem, să facem noi proiect pentru apă, din banii noştri. Conducta de apă este foarte veche. Are peste 45 de ani şi sigur are pe undeva pierderi. Şi doamna primar îmi zice că ea nu îşi permite să facă investiţii acum să ne schimbe nouă conducta la apă. Dacă situaţia cu asfaltul va rămâne aşa o să fiu nevoită să-mi ridic gardul din banii mei, să torn beton, să fac prag, să fac scară la poartă. Şi asta pe banii mei. Dar oricum pe doamna primar nu o interesează astfel de probleme ale noastre”, a declarat doamna care ne-a rugat să venim la fața locului.

O altă doamnă care locuieşte pe strada respectivă intervine: “Nici nu ştim dacă or să facă şanţuri. E o bătaie de joc ce au făcut din strada asta. Nici nu au decopertat înainte să toarne asfalt”.

Despre acest subiect primarul comunei Bălţăteşti, doamna Emilia Acozmei ne-a explicat sec: “Lucrările nu sunt finalizate”. (C.T. STURZU)