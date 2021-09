Actualizare: În această dimineață, 17 septembire, Gheorghe Flutur, preşedintele CJ Suceava, a făcut şedinţă cu toţi şefii instituţiilor cu responsabilităţi legate de infracţiunile la fondul forestier şi cu şeful de la Ordine Publică.

„Este absolut regretabil astfel de manifestări agresive. Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava condamnă cu fermitate actele de agresiune fizică asupra activiştilor de mediu şi se va implica în identificarea unor măsuri pentru prevenirea unor astfel de incidente“, precizează un comunicat al Prefecturii Suceava.

Știre inițială: Jurnalistul şi regizorul Mihai Dragolea care filma un documentar internațional despre tăierile ilegale de păduri din România, a fost atacat și bătut crunt. Mai mulţi indivizi înarmaţi cu bâte şi topoare au atacat echipa de filmare şi un activist de mediu, Tiberiu Boşutar, în pădurea Dealul Negru, din comuna Panaci, judeţul Suceava.

Echipamentul și toate înregistrările au fost distruse în timpul atacului. Trei din cei patru au fost bătuţi atât de tare, încât doi dintre ei şi-au pierdut cunoștința în drum spre Spitalul Municipal din Vatra Dornei. Doar un localnic care îi ajuta să se orienteze în pădure a scăpat cu fuga.

„Dintr-odată am vazut 20 de oameni cu topoare și bâte în mână, printre care se aflau proprietarul și inginerul silvic, iar de acolo au mai fost 10 secunde până ce am fost asaltați. Noi ne-am refugiat în Dacia Duster, dar nu a ținut Dusterul la 20 de oameni, au deschis ușile, am fost aruncați din mașină, eu am fost lovit în față și am căzut într-o râpă, de unde am sunat la 112”, a declarat Mihai Dragolea pentru Digi24.

„La data de 16.09.2021, la ora 16:06, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că patru persoane (un activist de mediu, doi cameramani și un localni) au fost victimele unei agresiuni din partea mai multor persoane, în pădurea Dealu Negru, din zona comunei Panaci.

Având în vederea arealul extins al zonei au fost constituite, în regim de urgență, mai multe echipe de polițiști și jandarmi, iar în aproximativ 30 de minute s-a reușit reperarea în fondul forestier a activistului de mediu și a doi cameramani, a patra persoană (localnicul) reușind să părăsească singur zona împădurită și să se prezinte la sediul poliției.

Cele trei persoane identificate în fondul forestier au fost preluate de echipajele de poliție și conduse la sediul Poliției Municipiului Vatra Dornei“, a declarat comisar şef Ionuţ Epureanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Suceava.

În urma acestui atac, polițiștii Biroului Delicte Silvice să efectueze verificări în pădurile din zonă privind activități ilicite în domeniul silvic.

Cinci persoane sunt audiate la sediul Poliției Vatra Dornei, în paralel fiind continuate celelalte activități procedurale pentru administrarea probatoriului și dispunerea măsurilor procesuale, sub coordonarea unui procuror.

Din primele audieri, se ştie că Mihai Dragolea, însoţit de cameraman, de activistul de mediu și un localnic s-au dus în acea pădure pentru a realiza un material video despre tăieri ilegale de arbori. La un moment dat, aceştia au fost atacaţi de mai mulți localnici din zonă, printre care s-ar părea că se afla şi un angajat al Direcţiei Silvice şi proprietarul terenului forestier pe care se aflau, potrivit martorilor.

Din cauza rănilor suferite, victimele nu au reuşit să depună încă plângere şi poliţia s-a autosesizat în acest caz. Un comunicat al IPJ Suceava menționează că „polițiștii au identificat 5 persoane, care au participat la incident”

Angela Croitoru