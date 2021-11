Ioan Alexandru Marfici, un sucevean de 35 de ani, care acționa cu fața acoperită cu o cagulă, a furat din două societăți comerciale din Brusturi (Neamț) suma de 13.747 de lei, în noaptea de 26 spre 27 octombrie.

Acum două zile, polițiștii de Investigații Criminale Târgu Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, au efectuat 3 percheziții domiciliare și o percheziție auto, în județul Suceava. Hoțul a fost prins și încătușat de luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Suceava. În materialul video este surprins momentul în care mascații suceveni îl încătușează.

În urma activităților investigativ-operative complexe desfășurate în cauză, s-a reușit documentarea activității infracționale a bărbatului. În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, pentru furt calificat, potrivit informațiilor furnizate de subinspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Ieri, hoțul cu cagulă a fost prezentat Judecătoriei Târgu-Neamț, iar magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile. „Dispune arestarea preventivă a inculpatului: MARFICI IOAN ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracțiunilor de furt calificat, prevăzute de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, c și d din Cod Penal și furt calificat şi de art. 228 alin. 1, art. 229 alin. 1 lit. b, c și d din Cod Penal, cu aplic. art. 38 alin. 1 din NCP pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 06.11.2021 şi până la data de 05.12.2021 inclusiv. Dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă faţă de inculpatul Marfici Ioan Alexandru. Respinge cererea inculpatului, de luare a măsurii arestului la domiciliu sau control judiciar”. El are la dispoziție 48 de ore pentru a contesta arestarea.

Angela Croitoru