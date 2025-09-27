Foto. Căsătorie în lumea atletismului la Neamț

Andreea Miklos, atletă a lotului olimpic și național de atletism al României, și-a unit destinele cu Cristian Eșanu.

Mirele este antrenor emerit al lotului național, tatăl lui fiind stabilit în comuna Bălțătești.

Cununia religioasă a avut loc astăzi la Biserica „Sf. Ioan Iacob de la Neamț”, din cadrul Seminarului Mănăstirii Neamț, în comuna Vânători-Neamț, slujba fiind oficiată de părintele director Viorel Laiu.

Andreea Miklos s-a remarcat recent prin calificarea în semifinalele probei de 400 m plat la Campionatele Mondiale de atletism de la Tokyo, unde a încheiat pe locul 3 în seria a cincea, după o cursă tactică excelentă.