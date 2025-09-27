Joia neagră la Nistria: Un adolescent de 14 ani a omorât o femeie și a băgat o alta în spital cu un utilaj agricol!

O tragedie a zdruncinat liniștea satului Nistria din comuna Boghicea, în după-amiaza zilei de joi, 25 septembrie. O femeie a murit, iar o alta a fost rănită grav în timp ce se aflau pe acostamentul unei străzi, lovite în plin de un utilaj agricol condus de un băiat care avea numai 14 ani.

O rudă a adolescentului a încercat să-i acopere urmele și a mutat utilajul agricol. Polițiștii l-au reținut pe bărbatul de 49 de ani care a modificat locul accidentului, a doua zi.

„La data de 25 septembrie a.c., ora 17.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 207A, în interiorul localității Nistria.

În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 14 ani, din aceeași localitate, conducea un utilaj agricol pe DJ 207A, în interiorul localității Nistria, la efectuarea unui viraj la stânga, ar fi surprins și accidentat 2 femei, în vârstă de 52, respectiv 67 de ani, care se aflau pe acostament.

În urma evenimentului rutier a rezultat decesul femeii în vârstă de 52 de ani și rănirea femeii în vârstă de 67 de ani, care a fost transportată la o unitate medicală.

Totodată, s-a stabilit faptul că, un bărbat în vârstă de 49 de ani, ar fi mutat utilajul agricol, fără încuviințarea organelor de poliție.

Față de acesta, la data de 26 septembrie a.c., polițiștii au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Neamț.

În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt”, informează Poliția Județului Neamț.

Potrivit Codului Penal, minorul de 14 ani va răspunde pentru fapta sa doar dacă procurorul de caz poate dovedi că acesta a acționat cu discernământ la momentul faptei.

Angela Croitoru