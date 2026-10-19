FOTO. „Casa Ozana” și-a deschis porțile către comunitate

Complexul de Servicii „Ozana” din Târgu-Neamț a organizat astăzi o întâlnire dedicată partenerilor și colaboratorilor, pentru a prezenta activitatea serviciului social și nevoile copiilor aflați în grija specialiștilor.

O întâlnire cu reprezentanți ai comunității, într-un demers menit să apropie oamenii de activitatea serviciului social, de copiii aflați în grija specialiștilor și de importanța implicării comunității în sprijinirea acestora. În contextul preluării coordonării complexului de către Narcisa Costan, echipa de la Târgu-Neamț și-a invitat partenerii și colaboratorii să cunoască mai bine activitatea centrului. Printre participanți s-au numărat reprezentanți ai autorităților publice locale și județene, medici specialiști și de familie, precum și colegi din alte centre ale DGASPC Neamț, și nu numai.

Evenimentul a reprezentat o oportunitate de consolidare a parteneriatelor și de reafirmare a unui obiectiv comun: asigurarea celor mai bune condiții de îngrijire și integrare socială pentru copiii care beneficiază de o măsură de protecție.

„Ne bucurăm de deschiderea comunității față de serviciile furnizate de DGASPC Neamț prin intermediul Complexului de Servicii Ozana. Este important ca oamenii să cunoască activitatea colegilor noștri, să înțeleagă nevoile copiilor aflați în grija noastră și, mai ales, să conștientizeze că integrarea lor presupune implicare și responsabilitate din partea tuturor. Împreună, putem să le oferim nu doar servicii de calitate, ci și sprijinul de care au nevoie pentru a-și construi un viitor sigur și independent. Îi felicit pe colegii de la Târgu-Neamț pentru această inițiativă, îi doresc mult succes doamnei Narcisa Costan, noul coordonator al echipei Ozana, și le mulțumesc tuturor celor care ne-au trecut astăzi pragul pentru deschidere, implicare și sprijin”, a declarat Cristina Păvăluță, directorul general al DGASPC Neamț.

Pe parcursul zilei, în intervalul orar 9:00–16:00, personalul și copiii au desfășurat activități menite să prezinte specificul serviciilor oferite și să faciliteze o mai bună cunoaștere a beneficiarilor de către comunitate.

Inițiativa transmite un mesaj simplu, dar esențial: fiecare copil merită să fie acceptat, încurajat și sprijinit să-și valorifice potențialul, alături de o comunitate deschisă, tolerantă și incluzivă.

C.T.S.