A murit profesorul universitar Corneliu Cotea, personalitate marcantă a medicinei veterinare ieșene

Comunitatea academică ieșeană este în doliu după dispariția profesorului universitar doctor Corneliu Cotea, la vârsta de 82 de ani, personalitate emblematică a Facultății de Medicină Veterinară și a histologiei veterinare din România, membru al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Distins dascăl și cercetător, profesorul Corneliu Cotea și-a dedicat viața formării generațiilor de studenți și doctoranzi, fiind un model de profesionalism, dăruire și noblețe sufletească. Dispariția sa reprezintă o pierdere importantă pentru învățământul medical veterinar românesc.

Legătura cu zona Neamțului este una personală, soția sa, Elena Cotea, medic chirurg la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iași, fiind originară din comuna Agapia.

Primarul comunei Agapia, Neculai Nastasă, a transmis un mesaj de condoleanțe:

„Plecarea dintre noi a profesorului universitar doctor Corneliu Cotea reprezintă o pierdere profundă pentru comunitatea academică și pentru toți cei care l-au cunoscut și apreciat. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și, în mod deosebit, doamnei doctor, originară din comuna Agapia. Suntem alături de familie în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”

C.T.S.