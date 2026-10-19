Neamț. Minor pe trotinetă electrică lovit de mașină

Un minor de 13 ani din Valea Ursului a fost lovit de o mașină, în ziua de duminică, 18 Octombrie 2026, în timp ce se deplasa pe o trotinetă electrică, în intersecția DJ 207 C-DC 84, aflată în afara localității Valea Ursului, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț, printr-un comunicat.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Stejaru, care s-au deplasat la locul accidentului, au constatat că șoferul autovehiculului — un tânăr în vârstă de 22 de ani, originar din aceeași localitate — a depășit trotineta și, încălcând marcajul ,,longitudinal continuu de separare a sensului de mers”, a intrat în minorul care mergea pe trotineta electrică.

Accidentul s-a soldat cu rănirea minorului, care a fost transportat la spital.

În urma evenimentului, a fost întocmit un „dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă”.

Ioana Mărcuțianu