Duminică seara, 20 august, în timpul unei activităţi de supraveghere a traficului desfăşurată pe Drumul Naţional 15, în Dumbrava Roşie, un echipaj al Poliţiei Rutiere Neamţ a observat pe radar un autoturism care se deplasa cu viteza de 86km/h. Oamenii legii au încercat să-l tragă pe dreapta, însă şoferul nu a oprit şi a apăsat mai tare acceleraţia, echipajul pornind în urmărirea sa. La un moment dat, pe parcursul urmăririi, acesta a fost înregistrat cu viteza de 119 km/h.

Autoturismul nu a ajuns prea departe, a ieşit la scurt timp de pe şosea şi a intrat într-un stâlp de lemn. Din fericire pentru şofer, au fost doar pagube materiale. Din imagini, se pare că pe mașină era pus și semnul de începător.

Bărbatul, în vârstă de 51 de ani, din Dumbrava Roșie, a fost testat cu aparatul etilotest poliţiştii constatând că avea o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acum are dosar penal pentru conducere sub influenţa alcoolului, are de plătit o amendă de 3.480 lei, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pe o perioadă de 120 de zile.

Angela Croitoru