Jägermeister este, cu siguranta, una dintre cele mai cunoscute bauturi alcoolice ale lumii. Cu toate acestea, era de asteptat ca un produs atat de popular sa fie inconjurat de nenumarate legende urbane, iar uneori este absolut imposibil sa-ti dai seama care sunt sau nu adevarate.

Daca ai ocazia vreodata, intreaba intre cateva shot-uri de Jägermeister care este istoria acestei licori delicioase. Vei vedea ca raspunsurile difera de la sursa la sursa. De la persoane care cred ca este obtinut din sange de cerb, pana la cei care ar paria pe calitatile sale medicinale, vei intalni nenumarate povesti.

Afla din acest articol adevarul despre Jägermeister!

Jägermeister este o bautura alcoolica extrem de complexa

Obtinerea acestei bauturi nu este o joaca de copii. Pe langa faptul ca dureaza aproximativ un an pana este imbuteliata, aceasta este produsa din 56 de ingrediente exclusiv naturale. Foarte probabil ca multi dintre noi nici sa nu fi auzit de multe dintre acestea. Stim, insa, ca printre acestea se numara cardamom, scortisoara, ghimbir, coaja de portocala si anason. Ingredientele sunt atent cantarite si transformate in amestecuri uscate, apoi lasate la macerat in alcool si apa timp de 5 luni. Acest concentrat este amestecat si filtrat, apoi depozitat in butoaie de stejar timp de un an.

Jägermeister este un digestiv exceptional

Sub forma de Jägerbomb, Jägermeister este o bautura perfecta pentru orice petrecere reusita. Baut, insa, in cantitate mica dupa masa, poate influenta pozitiv digestia. Acest lucru se datoreaza amestecului de condimente naturale, in special a celor amare.

Jägermeister este foarte greu de omologat

Spre deosebire de alte bauturi alcoolice, este foarte greu sa gasesti o sticla contrafacuta de Jägermeister. Bautura in sine, sticla si brandul au fost omologate in 175 de tari diferite, existand mai mult de 650 de marci inregistrate in total.

Jägermeister este mai mult decat ingredientul cheie pentru Jägerbomb

Jägerbomb este bautura perfecta pentru a da startul oricarei petreceri, insa celebrul lichior poate fi integrat in multe alte combinatii, atat cocktail-uri, cat si shot-uri. Da, poate fi chiar ingredientul cheie pentru multe amestecuri foarte sofisticate. In fond, de ce sa nu profitam la maxim de gustul sau extrem de bun si sa-l irosim in combinatie cu energizant?

Spre exemplu, il poti folosi pentru a obtine Widow Maker. Daca nu credeai ca Jägermeister ar putea sa se incadreze intr-un cocktail foarte fancy, inseamna ca nu stiai inca de Widow Maker. Amestecul de ierburi al acestei bauturi alcoolice sustine perfect restul ingredientelor. Ai nevoie de vodka, lichior de cafea si grenadina. Rezultatul este delicios, iar mixul este la indemana oricui. Surprinde-ti prietenii cu acest cocktail, insa nu le dezvalui care este ingredientul secret. Lasa-i sa ghiceasca singuri care este aroma deosebita care face tonul acestei bauturi alcoolice!