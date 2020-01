Elevă agresată în școală de un tânăr

Ultimul caz de violență în școală a fost adus la cunoștința opiniei publice de inspectorul școlar general Mihai Obreja în Colegiul Prefectural de astăzi, 29 ianuarie. Este vorba de o elevă de 14 ani care a fost lovită de un tânăr de 24 de ani, care a intrat în școală în timpul pauzei mari. Este singurul caz de acest gen raportat de școlile din județul Neamț în acest an școlar, iar inspectorul general Mihai Obreja crede că situația agresiunilor este mult mai gravă. „Mai avem, totuși, destule fenomene de violență în școli, de pătrundere în școli, de atac la bunurile personale ale copiilor. Pe primul semestru au fost incidente care n-au ajuns întotdeauna și în presă, cu toate că aici trebuie să existe transparență, pentru că atunci putem și noi lua măsuri împreună”, a spus șeful Inspectoratului Școlar Județean Neamț.

Agresiunea de săptămâna trecută s-a petrecut la Școala Gimnazială nr. 1 din Bicaz Chei. În ziua de 21 ianuarie, pe la orele 12, tânărul a intrat în școală, a mers în sala de clasă și a lovit-o pe fată cu palma peste față, apoi a părăsit școala. Prezența unui străin în școală a fost sesizată chiar în momentul când respectivul ieșea. A fost anunțat directorul școlii, au fost vizionate imaginile surprinse de camerele de supraveghere și a fost anunțată poliția. Polițiștii au făcut cercetări, au audiat fata și pe mama acesteia și pe 22 ianuarie au deschis dosar penal de lovire sau alte violențe pe numele tânărului din Dămuc.

Între timp, conducerea școlii a luat măsuri suplimentare de siguranță. „În momentul când a intrat acea persoană era pauza mare, în jur de 12. Noi avem accesul în școală pe bază de interfon, iar în timpul pauzelor se deconectează sistemul de acces, pentru ca elevii să iasă în curte. În ziua de 21 ianuarie, la acea oră, au intrat mai mulți părinți în școală, fiindcă două clase aveau programate ședințe cu părinții. Tânărul s-a strecurat și a intrat în sala de clasă, a lovit eleva, apoi a ieșit. În acel moment, îngrijitorul care era la intrarea în școală și profesorul de serviciu care a observat m-au anunțat că este o persoană străină. Am văzut imaginile video, am anunțat poliția, au venit polițiștii imediat, iar a doua zi când a fost identificat tânărul am depus sesizarea scrisă. Imediat după acest incident am reorganizat paza și am dispus ca în timpul pauzelor îngrijitorul să asigure intrarea în școală și profesorul de serviciu să se plimbe printre elevi. Avem montate sistem de supraveghere video interior-exterior, sistem antiefracție, sistem control acces. N-am pază umană. Dar nici posturi în schemă nu avem”, ne-a declarat directorul Mihail Matei.

Agresiunea s-a petrecut într-o școală dotată, totuși, cu mijloace moderne de supraveghere, ceea ce a ușurat mult lucrurile. În județ, la momentul actual, un sfert dintre școli, adică 85 din toate cele 331, nu au nici un fel de protecție asigurată. (C.I.)