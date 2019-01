La întâlnirea organizată de Inspectoratul Școlar Neamț, astăzi, 29 ianuarie 2019, cu toți directorii din învățământ s-a vorbit, printre altele, mult și apăsat despre cum cine nu se încadrează cu cheltuielile salariale în bugetul aprobat riscă amenzi uriașe. Amenzi pe persoană fizică. Ceea ce va trebui să ducă la mai multă responsabilitate din partea directorilor de școli și a consiliilor de administrație.

”În ordonanța de urgență a guvernului 114 din 2018 se prevede clar că, în perioada 2019-2021, numărul maxim de posturi finanțate din fonduri publice, pentru instituțiile publice și autoritățile publice indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește de către ordonatorii de credite astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. La articolul 42 din aceeași ordonanță se prevede că nerespectarea de către ordonatorii de credite a art. 34-39 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, amendă ce se aplică persoanelor fizice care au îndeplinit calitatea de ordonator de credite la data săvârșirii faptei. Și dumneavoastră, și noi la inspectoratul școlar suntem ordonatori de credite, deci suntem buni de plată”, a precizat Elena Laiu, șefa IȘJ Neamț.

Anunțul a stârnit rumoare în rândul directorilor. Cifrele, per ansamblu, nu dau o situație încurajatoare din toamnă: ”Scăderea numărului de elevi și implicit a numărului de clase duce la scăderea numărului de norme didactice. Din situația pe care ne-ați transmis-o, ar fi vorba de reducerea a 160 de norme didactice. Din păcate, bugetul ne împiedică să avem aceleași norme didactice. La minister, când am fost în 23 ianuarie cu proiectul planului de școlarizare pentru 2019-2020, am fost întâmpinați cu OUG 114 din 2018 și ni s-a subliniat că trebuie să ne încadrăm în buget. Bugetul județului Neamț, în ceea ce privește unitățile de învățământ de masă depășește cu 13,27% pe 2018, în condițiile în care în 2017 am avut o depășire de 11%. (…) La învățământul special avem o creștere de aproximativ 6%, iar la Inspectoratul Școlar și conexe de 2%. E problema fiecăruia dacă e dispus să plătească această amendă”, a conchis inspectorul general Laiu. (C.I.)