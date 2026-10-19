De Vocație Antreprenoare ajunge la Piatra Neamț: ce transformă o afacere locală într-o companie de succes național?

CONAF reunește pe 22 octombrie, la Teatrul Tineretului, antreprenori care au dezvoltat companii și branduri românești, pentru o dezbatere despre investiții, leadership și obstacolele care împiedică dezvoltarea afacerilor.

De ce unele afaceri reușesc să depășească granițele orașului în care s-au născut, în timp ce altele, deși profitabile și promițătoare, rămân ani la rând sub propriul potențial? Ce diferențiază o companie care supraviețuiește de una care investește, se extinde și creează locuri de muncă? Și cât din succesul antreprenorial depinde de calitățile fondatorului și cât de mediul economic în care acesta își desfășoară activitatea?

Pornind de la aceste provocări ale mediului de afaceri, Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) organizează, joi, 22 octombrie 2026, începând cu ora 15:00, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, o nouă ediție a Forumului Național „De Vocație Antreprenoare”, un proiect dedicat dezvoltării antreprenoriatului feminin, accesului la experiență managerială și creării unor comunități de business capabile să genereze oportunități economice.

Când afacerile cresc, dar profiturile scad

Județul Neamț oferă un context economic care merită analizat. Potrivit datelor agregate pentru anul 2025, prezentate de platforma Termene.ro, cifra de afaceri cumulată a firmelor raportatoare a crescut nominal cu 1,5%, în timp ce profitul net cumulat s-a redus cu 5,1%, iar numărul mediu de angajați a scăzut cu 4,1%. Indicatorii provin din eșantioane distincte de companii, dar evoluțiile lor ridică o întrebare esențială: cât din creșterea activității economice se mai transformă în profit, investiții și locuri de muncă?

Într-o economie în care costurile, accesul la finanțare, deficitul de personal și presiunea concurențială influențează permanent deciziile antreprenoriale, dezvoltarea unei companii presupune mai mult decât identificarea unei oportunități de piață. Presupune capacitatea de a forma echipe, de a anticipa schimbarea, de a investi și de a transforma un avantaj temporar într-un model de business durabil.

De la recunoașterea antreprenoriatului feminin la oportunități reale de dezvoltare

Ediția de la Piatra Neamț are loc la scurt timp după ce, pe 7 octombrie, Camera Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, proiectul legislativ privind declararea zilei de 19 noiembrie drept Ziua Națională a Antreprenoriatului Feminin, un demers propus de CONAF și susținut în Parlament de deputata Geanina Pistru-Popa. Proiectul urmează procedurile constituționale pentru promulgare.

Recunoașterea contribuției femeilor la economie reprezintă un pas important. Dar adevărata provocare rămâne transformarea acestei recunoașteri în condiții mai bune pentru înființarea, finanțarea și dezvoltarea companiilor.

Datele prezentate de Termene.ro arată că firmele deținute integral de femei au înregistrat, în 2024, o rată medie a profitului de 12,3%, comparativ cu 10,2% pentru ansamblul companiilor analizate. Cu toate acestea, numai una din patru companii din eșantion era deținută exclusiv de femei.

Performanța economică a acestor afaceri readuce în discuție o problemă structurală: cum poate România transforma competența și inițiativa antreprenorială a femeilor într-o participare mai mare la proprietatea, finanțarea și dezvoltarea companiilor?

„O economie nu devine mai puternică doar pentru că firmele sale facturează mai mult. Devine mai puternică atunci când această creștere produce profit, investiții și locuri de muncă. În județul Neamț, datele ne obligă să analizăm ce se află în spate: cifra de afaceri a crescut, în timp ce profitul și numărul angajaților au scăzut. Sunt evoluții care merită o discuție serioasă despre capacitatea companiilor de a crea valoare.

În urmă cu câteva zile, Parlamentul a făcut un pas important pentru recunoașterea antreprenoriatului feminin. Dar între a recunoaște contribuția economică a femeilor și a le crea condițiile pentru a dezvolta afaceri mai mari este o distanță pe care nu o putem parcurge doar prin declarații.

Prin «De Vocație Antreprenoare», aducem în fața comunităților oameni care au creat, au investit, au traversat crize și au luat decizii ale căror rezultate se văd astăzi în economie. Succesul antreprenorial trebuie să devină o posibilitate reală pentru cât mai mulți dintre cei care au curajul și competența de a transforma ideile în afaceri durabile,” a declarat Dr. ec. Cristina Chiriac, președinte fondator CONAF.

Antreprenori care au construit companii, nu doar discursuri despre succes

Programul va fi deschis de Cristina Chiriac, președinta CONAF, și va include două workshopuri aplicate: „COD Verde de leadership”, susținut de Aura Özbay, și „Oameni greu de găsit, oameni greu de păstrat. Cum reconstruim legătura dintre oameni și business?”, susținut de Raluca Maria Munteanu, fondator RESET by Coaching.

Participanții vor avea astfel ocazia să descopere rezultatele unor afaceri de success și mecanismele manageriale, deciziile și experiențele care au stat la baza dezvoltării lor.

Forumul continuă cu o dezbatere între antreprenori care au transformat idei de business în companii și branduri relevante, în domenii diferite ale economiei.

Dezbaterea centrală, moderată de Virgil Ianțu, îi va reuni pe:

– Andreea Oanță, fondatoarea CARESTA;

– Paula Vals, fondatoarea ANGELO;

– Denisa Niță, CEO NISSA;

– Marian Spînu, președinte Grup DEEP SERV;

– Cătălin VELEȘCU, fondator și CEO al VOLTA GRUP, VOLTA X SOLAR SYSTEMS și EVSPOTS DRIVE.

Invitații au în comun experiența unor decizii antreprenoriale cu efecte pe termen lung. Discuția va urmări modul în care se deezvoltă echipe performante, se gestionează perioadele de incertitudine, se creează branduri și se identifică oportunități de extindere într-o economie tot mai competitivă.

O comunitate antreprenorială care crește dincolo de marile orașe

Forumul Național „De Vocație Antreprenoare” face parte din demersul CONAF de a aduce educația antreprenorială, experiența practică și oportunitățile de colaborare mai aproape de comunitățile de business din diferite regiuni ale României.

Inițiativa pornește de la convingerea că dezvoltarea economică nu poate depinde exclusiv de București și de câteva mari centre regionale. Companiile competitive se pot înființa oriunde există competență, inițiativă și acces la resurse, iar antreprenoarele din comunitățile locale trebuie să beneficieze de aceleași oportunități de învățare, conectare și dezvoltare.

În cadrul seriei, CONAF urmărește și dezvoltarea unui mecanism de observare a intențiilor și deciziilor antreprenoriale privind investițiile, angajările, tehnologia și accesul la capital, pentru a înțelege mai bine schimbările din comportamentul companiilor înainte ca efectele acestora să devină vizibile în statisticile economice oficiale.

Forumul Național „De Vocație Antreprenoare” este o inițiativă CONAF, realizată în parteneriat cu Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA) și Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), cu susținerea Philip Morris România.

Participarea este gratuită, în limita locurilor disponibile, pe bază de înscriere. Înscrieri: https://forms.gle/L4YWCY3EBCCJE2GG6

Despre CONAF:

Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) este cea mai relevantă confederație din România care militează pentru eficientizarea dialogului cu autoritățile, conlucrarea pentru elaborarea de politici publice care să conducă la creștere economică sustenabilă și sprijină antreprenorii, recunoscându-le meritele. CONAF reprezintă cea mai mare entitate de acest gen din România, o organizație care susține și promovează antreprenoriatul românesc, lucru fără precedent, care deschide orizonturi de colaborare și cooperare atât pe plan intern cât și internațional. CONAF a luat ființă̆ ca urmare a necesitații de a crea o cultură antreprenorială modernă, sustenabilă și echitabilă, nu numai pentru antreprenoriatul feminin, ci și pentru întregul mediu de business. CONAF are în componența sa 33 sucursale, 3 federații, 18 patronate, 55 asociații și 15.000 de companii, peste 245.000 de angajați.

CONAF organizează evenimente importante pentru societatea românească, centrate pe educație continuă, conștientizare și găsire de soluții pentru probleme și domenii de larg interes public. Dezvoltă și finalizează proiecte naționale cu un impact puternic, atât pentru societate, cât și pentru strategiile de dezvoltare ale autorităților centrale și locale.

Printre proiectele CONAF, amintim „Pactul pentru Tineri”, „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”, Forumul „De Vocație Antreprenoare”, Forumul „24 Trends for 2024”, SupraTAX, „DigitalUP” „Pactul pentru Muncă” – în parteneriat cu FPPG, „Pactul pentru Educație Antreprenorială” , „Romanian Venture Forum” seria de dialoguri deschise, „Turismul Românesc: Între impas și oportunitate”, ce au generat pe lângă̆ ecourile în spațiul public, decizii legislative schimbări pozitive de mentalități. Sute de speakeri și mii de antreprenori au dezbătut în cele mai importante orașe românești, cele mai stringente probleme, în scopul găsirii soluțiilor optime și celor mai bune strategii de viitor.

CONSILIUL DIRECTOR CONAF: Cristina Chiriac, Dana Nuță, Nicoleta Munteanu, Marius Ghenea, Anca Damour, Tatian Diaconu, Hildegard Brandl, Daniela Marişcu, Gabriel Biriş, Dan Oros, Görkem Oran, Theodora Popa