Cutremur cu magnitudinea de 4,8 simțit inclusiv în Moldova

Institutul Național de Fizică a Pământului a anunțat un cutremur cu magnitudinea 4,8 care s-a produs luni, 19 octombrie 2026, la ora 11.52, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

“S-a detectat un cutremur în zona seismică Vrancea, cu magnitudinea estimată la 4,8. Intensitate macroseismică IV”, a anunțat INFP inclusiv pe contul său din platforma Facebook.

Potrivit datelor oferite de institut, epicentrul cutremurului a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: 46 km sud-est de Brașov, 53 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 56 km nord de Ploiești, 64 km de Buzău, 78 km nord-est de Târgoviște, 86 km de Focșani.

„Seismul a fost simțit puternic în București, dar și în zone extinse din Muntenia, Moldova și Dobrogea”.

Efectele cutremurului s-au simțit diferit în funcție de locație.

Seismul a fost încadrat ca fiind de magnitudine medie și a avut loc la o adâncime de 76,5 kilometri.

Angela Croitoru