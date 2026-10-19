Se întâmplă în România. Un elev de gimnaziu și-a înjunghiat profesoara!

Situația șocantă la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița – un elev de clasa a VII-a și-a înjunghiat profesoara și un alt elev, care a încercat să intervină, a fost rănit.

„Cercetările se desfășoară sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tentativă la omor calificat”, a declarat pentru HotNews prim-procurorul PT Bistrița Năsăud, Adrian Briciu.

Poliția Bistrița Năsăud a oferit mai multe detalii despre cum s-a întâmplat atacul.

„În dimineaţa zilei de 19 octombrie, în jurul orei 8:40, poliţiştii au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că un elev de clasa a VII-a, al unei unităţi de învăţământ din municipiul Bistriţa, ar fi agresat cu un cuţit o profesoară şi un alt elev. Elevul a fost imobilizat de poliţişti şi se află în custodia acestora”, a anunțat IPJ Bistrița-Năsăud.

Ziarul Bistrițeanul precizează că agresorul ar avea 13 ani, fiind de curând transferat de la altă școală. El a înjunghiat-o pe profesoara de matematică în zona capului.

Profesoara a fost preluată de ambulanță și transportată la spital. Elevul rănit a primit îngrijiri la fața locului, iar apoi a fost și el transportat la spital.

Z.C.