Patru mandate de percheziție, puse în aplicare în Crăcăoani

Polițiștii au descoperit patru scutere, un ATV, o armă neletală și un detector de metale, în urma unor percheziții efectuate în comuna Crăcăoani, județul Neamț.

Acțiunea a avut loc în cadrul unui dosar penal în care sunt cercetate infracțiuni privind conducerea unui vehicul neînmatriculat, fără permis și sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Ulterior, cercetările au fost extinse și pentru infracțiunea de tăinuire.

Polițiștii au indisponibilizat la data de 14 octombrie, un moped care figura ca fiind furat din Belgia.

Ulterior, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, polițiștii Secției de Poliție Rurală Crăcăoani, alături de criminaliști și luptători din cadrul structurilor de intervenție ale Poliției, au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară. Verificările au vizat locuințele și punctele de lucru ale două persoane, în vârstă de 45 și 55 de ani, din Crăcăoani.

„În urma perchezițiilor efectuate au fost identificate 4 scutere proveniență Belgia, un ATV, 9 telefoane mobile, o armă neletală supusă autorizării, mai multe cartușe, o pereche de coarne de cervidă, un detector de metale fără documente de proveniență sau autorizație de deținere”, au transmis reprezentanții IPJ Neamț.

Cercetările continuă, urmând să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Foto: IPJ Neamț