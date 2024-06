0:00

Comisia de concurs a dat undă verde pentru a conduce Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț unicului candidat înscris pentru funcția de manager al celei mai mari unități sanitare din județ. Medicul Cristina Atănăsoaie-Iacob a convins și va prelua mandatul de manager pentru următorii 4 ani. Pe 17 iunie, în fața membrilor comisiei, medicul pietrean a avut ceva emoții doar la prezentare, pentru că atunci când i-au fost adresate întrebări de către membrii comisiei a răspuns concis la fiecare dintre acestea.

„Emoțiile sunt inerente indiferent de cât de multe examene am susținut până acum. Dar proiectul meu a fost apreciat de comisia de evaluare, ceea ce nu face decât să mă bucure. După ce am fost manager interimar în mai multe rânduri, acum am considerat că este timpul să intru în concurs și spre din tot sufletul ca lucrurile să meargă în direcția bună”, a declarat noul manager al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, dr. Cristina Atănăsoaie-Iacob (declarația integrală o puteți vedea aici).

Gabi SOFRONIA.