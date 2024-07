0:00

Ruleta este „regina jocurilor de noroc” în cazinourile stradale și online. Fie că ești un începător în jocurile de masă sau un experimentat în jocurile de cazinou, cu siguranță ai remarcat masa tradițională și roata specifică la ruletă.

În timp ce ruleta vine în diferite forme (ruletă americană, franceză și europeană), anumite reguli sunt universale. Însă cotele și plățile pot fi diferite. Te-ai întrebat vreodată care sunt șansele tale de reușită când joci la ruletă?

Care sunt cotele și plățile la ruletă?

Cotele la ruleta îți spun care sunt șansele tale de câștig. Când vorbim despre ruleta americană, adică despre jocul de ruletă cu zero și dublu zero, șansele de a câștiga la un singur număr sunt 37:1, deoarece sunt 38 de numere pe roată. Cu toate acestea, din cauza avantajului casei, cotele sunt de fapt 35:1.

Cu alte cuvinte, șansele tale de a câștiga un singur număr la un pariu direct sunt de 37 la 1, dar plata ta s-ar baza pe cote de 35 la 1, datorită avantajului casei. Această regulă se aplică și la ruleta online.

Cum se calculează cotele și plățile?

Calcularea cotelor și a plăților la ruletă ar putea fi confuză dacă nu ai mai jucat niciodată. Înainte de toate, ar fi bine să te familiarizezi cu regulile jocului, cu avantajele și dezavantajele jocului. Partea bună este că în prezent ai acces la o mulțime de mese de ruletă în cazinouri online licențiate ONJN, la care mizele sunt mai mici ca în cazinourile terestre. Ca să nu mai spunem că te poți ajuta și de diverse bonusuri disponibile. Așadar, poți alege versiunea online pentru „antrenament”.

Cu toate acestea, există o formulă de calcul destul de simplă pentru cotele pentru pariul tău la ruletă. Iată formula simplă: împarți 36 la numărul de pătrate pe care le acoperă pariul pe masă și apoi scazi 1 din acel număr. Acestea sunt șansele tale de plată.

Cotele la ruleta Europeană vs. Americană

Este util să înțelegi diferențele dintre cotele la ruleta americană și cea europeană înainte de a juca la una dintre acestea.

Când vorbim despre ruleta americană, adică roata la ruletă cu buzunar de zero și buzunar dublu zero, șansele de a câștiga la un singur număr sunt 37:1, deoarece sunt 38 de buzunare pe roată. Cu toate acestea, din cauza avantajului casei, cotele sunt de fapt 35:1. Asta înseamnă că avantajul casei pentru ruleta americană este de 5,26%.

În comparație cu ruleta americană, ruleta europeană are avantajul casei de 2,7%, aproape jumătate din avantajul ruletei americane! Explicația este simplă: ruleta europeană are doar un zero pe roată.

Tipuri de pariuri la ruletă

La ruletă, pariurile sunt împărțite în două categorii:

Pariuri interioare

Pariuri exterioare

Numele celor două categorii de pariuri este intuitiv, în funcție de locul unde ai plasat jetoanele pe masă. Dacă alegi să pariez pe un număr sau grup de numere înseamnă că plasezi un pariu de interior.

Dacă alegi să pariezi pe zone fără numere, cum ar fi ”par sau impar”; ”roșu sau negru” etc., înseamnă că plasezi un pariu de exterior.

Deci, cum rămâne cu șansele de câștig? Pariurile de exterior vă oferă o șansă mai mare de a câștiga pariul, dar asta înseamnă să poți obține o plată mai mică.

În ceea ce privește plata pariurilor interne, acestea îți oferă șanse mai mici de reușită, dar premiile pot fi mult mai mari.

Strategii la ruletă

Strategiile funcționează la ruletă? Înțelegerea cotelor de plată te face să fii mai încrezător atunci când joci la ruletă. Mai ales că te poate ajuta să iei decizii inteligente atunci când îți stabilești bugetul și strategia de joc.

Există câteva reguli dezvoltate și testate în decursul anilor, dar nu uita că ruleta este un joc de noroc. Asta înseamnă că, în cele din urmă, casa va câștiga mereu pe termen lung și roata va fi mereu imprevizibilă.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor ce au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!

ADV