Astăzi, 16 aprilie, ultimele componente au ajuns și echipamentul de diagnosticare moleculară real-time PCR a fost instalat la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Aparatul are acum extractorul automat și kit-ul de extracție, ultimele componente așteptate de o săptămână.

Este o veste bună pentru gestionarea epidemiei cu noul virus făcută de președintele Consiliului Județean Neamț, care speră ca avizul de la Ministerul Sănătății să fie dat în scurt timp. „Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are aparatura necesară care va permite testarea pacienților suspecți de coronavirus, pentru a se cunoaște în foarte scurt timp dacă sunt sau nu infectați cu virusul COVID-19. Nu va mai fi nevoie să se trimită probele prelevate de la suspecții din Neamț în alte județe ale țării, pentru interpretarea lor! Dragi nemțeni, în Săptămâna Patimilor, simt că Dumnezeu ne iubește și un vis al meu s-a împlinit! Ceea ce v-am promis că voi face, printre multe altele, pentru salvarea pacienților infectați cu temutul virus, s-a adeverit. Cu fonduri de la bugetul județului – am alocat 11 milioane de lei – reușim să achiziționăm cea mai importantă aparatură și cele mai bune echipamente de protecție, care să fie utilizate de sistemul medical nemțean în perioada pandemiei de coronavirus. Aparatura are toate autorizațiile necesare, specialiștii care vor lucra cu aparatul PCR au fost deja la un stagiu de pregătire, iar astăzi, după ce a ajuns acest adevărat laborator de analiză, au mai beneficiat de o instruire. Sper ca Ministerul Sănătății să dea în cel mai scurt timp cu putință avizul pentru începerea testărilor la Piatra Neamț”, afirmă Ionel Arsene, pe pagina sa.

Conducerea spitalului județean a reușit să facă pasul înainte și a trimis încă de ieri documentația necesară avizului de la Institutul de Boli Infecțioase „Matei Balș”. După obținerea avizului, testele vor fi făcute la Piatra Neamț: „Odată cu ultimele componente, am primit 5 rânduri de kit-uri, astfel că aparatul va putea fi dat în funcțiune după obținerea avizului de la București. Am trimis de ieri documentația necesară pentru avizare, nu am nici un termen de așteptare, sperăm doar să începem testarea cât de repede”, a declarat dr. Daniela Marcoci, managerul SJU Piatra Neamț.

Echipamentul este unul performant, potrivit explicațiilor tehnice din acest video realizat astăzi, după ce și extractorul automat a fost adus la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț .

(C.I.)