Fotbalul este de departe cel mai popular sport din lume, iar Champions League se bucura de statutul unei competitii foarte indragite de cat iubitorii sportului rege. Aduna cele mai bune echipe de fotbal din Europa, asa ca in fiecare an avem meciuri care mai de care mai spectaculoase.

Dar, cum fotbalul este plin de surprize, Champions League ne surprinde adesea cu meciuri ale caror rezultate nu le-am fi intuit niciodata, desi sunt pariori care o fac. In acest articol ne propunem sa vorbim despre cele mai mari surprize din istoria Champions League. Le poti descoperi in randurile urmatoare:

FC Barcelona 1 – 2 Rubin Kazan

In 2009, putine erau echipele care puteau sa invinga pe Camp Nou. Altfel spus, Barcelona era o forta de neinvins acasa, fiind condusa de Pep Guardiola si avand pe teren jucatori precum Xavi, Iniesta sau Messi.

Rubin Kazan parea invinsa inainte ca meciul sa inceapa, insa rusii au dovedit contrariul pe teren, iar astfel fluierul final a adus victoria echipei din Rusia care a castigat cu 2 – 1. Pentru fanii Barcelonei, aceasta este una dintre cele mai rusinoase infrangeri.

AS Monaco 3 – 1 Real Madrid

Stim cu totii ca Real Madrid este specialista acestei competitii, obtinand trofeul de cele mai multe ori. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca nu a comis-o si ea de-a lungul timpului. Ei bine, atunci cand Real Madrid a fost invinsa de Monaco in sferturi cu scorul de 3 – 1 cu siguranta multe persoanele au fost surprinse.

Chiar daca in oferta pregatita de cele mai multe case de pariuri Real Madrid era clar favorita iar meciul a fost inceput perfect, madrilenii deschizand scorul prin golul lui Raul, Monaco a reusit sa intoarca scorul in mod total neasteptat, iar astfel au mers mai departe in competitie.

Deportivo de La Coruna 4-0 AC Milan

Sa nu uitam ca AC Milan a fost pentru mult timp o mare forta a fotbalului European, iar in 2004 cu totii si-ar fi dorit sa o evite in competitiile europene.

Deportivo de La Coruna sigur nu s-a bucurat atunci cand a aflat ca va trebui sa ii infrunte pe italieni, insa chiar daca erau cu mult mai slab cotati, asta nu i-a descurajat.

Drept urmare, spaniolii s-au impus clar cu un 4 -1 ce reprezinta si astazi una dintre cele mai mari rusini suferite de AC Milan de-a lungul timpului.

Real Madrid 1 – 4 Ajax

In 2019, Champions League ne-a surprins cu o multime de rezultate la care nimeni nu s-ar fi asteptat.

Un astfel de meci a fost si cel dintre Real Madrid si Ajax, in care tinerii din echipa olandeză s-au impus cu un clar 4 – 1, marcand astfel un alt meci pe care fanii din Madrid si-ar dori sa-l uite pentru totdeauna.

FC Barcelona 6 – 1 Paris Saint-Germain

Dupa ce a pierdut cu 4 – 0 in tur, drumul catalanilor parea sa se opreasca in sferturile de finala a Champions League. Iar in ciuda tuturor investitiilor si a numeroaselor vedete din echipa pariziana, Barcelona avea sa produca una dintre cele mai rasunatoare intoarceri de scor nu numai din Champions League ci si din istoria fotbalului in general.

Liverpool 3-3 AC Milan

La o prima vedere, poate parea un scor absolut normal, inregistrat intr-un meci disputat de doua echipe puternice. Ei bine, ar trebui sa incepem prin a spune ca acest scor a fost inregistrat in finala Champions League din 2005, insa surprinzatoare a fost desfasurarea partidei.

Ei bine, in prima repriza AC Milan conducea deja cu 3 – 0 iar trofeul parea deja in drum spre Italia, insa jucatorii lui Liverpool au iesit foarte motivati de la vestiare, iar astfel au reusit sa egaleze in a doua repriza.

Astfel, meciul a ajuns la loviturile de departajare, acolo unde englezii s-au impus si astfel au obtinut trofeul.

Acestea au fost cateva dintre cele mai mari surprize din istoria Champions League. Important este doar sa ne bucuram de fotbal, iar daca exista si intuitia de a prevedea toate aceste surprize, atunci sigur se poate obtine un profit excelent profitand de cotele pe care le gasim in oferta numeroaselor case de pariuri la care putem paria pe meciurile din Champions League.