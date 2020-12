Partidul Național Liberal a început investițiile în dezvoltarea rețelelor de transport, bazându-se pe finanțare europeană. În ultimul an, Guvernul PNL a deblocat lucrări și proiecte majore de infrastructură importante pentru regiunea Moldovei: Autostrada Unirii A8 (Tg. Mureș – Iași – Ungheni) și Autostrada Moldovei A7 (cu traseul Nord-Sud). Parlamentarii din județul Neamț au susținut în mod activ demararea proiectului Autostrăzii Unirii. Dată fiind importanța majoră a acestui proiect și Guvernul PNL a venit în susținerea lui.

Nemțenii au dreptul să știe că au fost începute etapele pregătitoare ale tronsonului din autostrada A8 care traversează regiunea Moldovei, adică Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Săptămâna trecută au fost depuse trei oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate, un pas esențial pentru buna desfășurare a proiectului. Câștigătorul licitației va fi anunțat la anul, când va și începe lucrul la acest studiu.

Și celelalte două loturi ale A8 sunt deja în etapele de obținere ale autorizațiilor și avizelor. Pentru tronsonul Târgu Mureș – Târgu Neamț se lucrează deja la studiul de fezabilitate, acesta fiind și cel mai greu de realizat, deoarece autostrada va traversa munții. În celălalt capăt al A8, la intrarea în Republica Moldova, este podul peste Prut de la Ungheni, care își așteaptă acordul de mediu și – după primirea lui – se va trece la emiterea Hotărârii de Guvern cu indicatorii tehnico-economici în baza cărora se va realiza proiectul.

Pentru cealaltă autostradă care va traversa Moldova – adică A7 – au fost încheiate, în acest an, contractele și pentru studiile aferente ultimelor două secțiuni (Pașcani – Suceava și Suceava – Siret). Termenul final de predare al documentațiilor tehnice este 2022. Primele patru loturi ale A7 (de la Ploiești la Pașcani) sunt acum în faza de elaborare a documentațiilor, iar la anul va fi lansată licitația pentru construcția efectivă a autostrăzii. Acest proiect va avea 428 kilometri și un preț de 3 miliarde euro.

Mai mult chiar, miercuri, 2 decembrie, a fost inaugurat primul tronson al A7, respectiv 16 kilometri cu profil de autostradă din totalul de 31 de kilometri, cât are centura ocolitoare a Bacăului. După 30 de ani de promisiuni făcute de toate forțele politice care s-au succedat la guvernare, doar Guvernul PNL a reușit să îndeplinească un obiectiv strategic pentru Moldova. Deschiderea circulației pe acest tronson are loc cu 1 an înaintea termenului prevăzut în contract, ceea ce ne dovedește – o dată în plus – că antreprenorii români pot derula contracte de succes în colaborare cu un guvern care pune investițiile pe primul loc.

Toate aceste costuri (studiile de fezabilitate și costul efectiv al construirii autostrăzilor) au deja finanțarea asigurată. În mare parte este vorba despre bani europeni, restul sumelor provenind de la bugetul național sau din diferite parteneriate cu instituții financiare internaționale.

Echipa PNL Neamț va susține în continuare realizarea Autostrăzii Unirii (A8). Este o promisiune făcută nemțenilor, pe care o vom respecta! Vom avea parte de sprijinul Guvernului PNL, dar și al parlamentarilor liberali. Pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din județul Neamț votați duminică PNL, poziția 6 pe buletinul de vot!