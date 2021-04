Perchezițiile făcute de DNA Iași, în luna februarie, la sediul Apelor Române – filiala Iași, la Administrația Bazinală Prut Bârlad, la Primăria Vatra Moldoviței și la Primăria Victoria din județul Iași, au fost urmate astăzi, 26 aprilie, de un comunicat prin care procurorii anunță continuarea urmăririi penale în cazul angajării fictive a două persoane la Primăria Vatra Moldoviței, cu scopul de a le detașa la Administrația Bazinală de Apă (A.B.A) „Prut-Bârlad”. Se dovedește astfel că Primăria Vatra Moldoviței a fost doar ”stația” de unde ”specialiști” fără dram de pregătire au ajuns fără concurs la Apele Române. Iar procurorii DNA au decis să efectueze urmărirea penală față de:

SAGHIN VIRGIL, primar al comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava) în sarcina căruia s-au reținut două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de folos necuvenit pentru altul, dintre care una în formă continuată (2 acte materiale),

NIGA GABRIEL, viceprimar al comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava) cu atribuții de primar la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de folos necuvenit pentru altul, în formă continuată (2 acte materiale),

AVRAM PETRU, director al Administrației Bazinale de Apă (A.B.A) „Prut-Bârlad”, în sarcina căruia s-au reținut două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de folos necuvenit pentru altul, dintre care una în formă continuată (2 acte materiale săvârșite atât sub forma autoratului cât și a complicității),

BOCA ANA, secretar general al primăriei comunei Vatra Moldoviței (jud Suceava), în sarcina căreia s-au reținut infracțiunile de abuz în serviciu cu obținere de folos necuvenit pentru altul, în formă continuată (2 acte materiale) și complicitate la abuz în serviciu

IANCU SIMONA-ELENA și MEȚLER STELIAN, personal contractual, angajați succesiv la primăria Vatra Moldoviței, ulterior detașați la ABA „Prut-Bârlad”, în sarcina fiecăruia s-a reținut infracțiunea de complicitate la abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată.

”La data de 16 decembrie 2020, Iancu Simona-Elena a fost numită în funcția de administrator public în cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Vatra Moldoviței (jud. Suceava), iar la data de 22 decembrie 2020, din acea funcție, a fost detașată ca inginer în cadrul ABA „Prut-Bârlad” Iași . Din cercetările efectuate în cauză până în acest moment, reiese că angajarea lui Iancu Elena-Simona la Primăria comunei Vatra Moldoviței ar avea un caracter fictiv, în sensul că, cei trei suspecți, primarul Saghin Virgil, secretara generală a comunei Boca Ana și directorul ABA „Prut-Bârlad” Avram Petru, dar și beneficiara demersurilor, suspecta Iancu Simona-Elena, ar fi avut de la început reprezentarea că aceasta din urmă nu va activa în cadrul Primăriei comunei Vatra Moldoviței, că angajarea acesteia ar fi doar rezultatul unor favoruri și că ar servi doar ca bază aparent legală pentru promovarea, prin detașare, în funcția urmărită de la început, respectiv cea din cadrul ABA „Prut-Bârlad” Iași.

A reieșit că Iancu Simona-Elena nu ar fi desfășurat nici măcar o oră de muncă la Primăria comunei Vatra Moldoviței, că documentele necesare angajării acesteia la primărie fie ar lipsi, fie ar fi fost întocmite retroactiv și fără respectarea normelor legale, și că nu i s-ar fi întocmit nici fișa postului (asimilat cu contractul de management în cazul administratorului public) la momentul când a fost numită. În plus, aproape simultan cu angajarea ar fi început demersurile pentru detașare, în condițiile în care experiența ori capacitatea profesională a acesteia nu aveau nimic în comun cu postul ocupat la primărie și nici cu cel pentru care a solicitat detașarea la ABA „Prut-Bârlad”.În legătură cu cele descrise mai sus, suspecții Avram Petru, Saghin Virgil, Boca Ana, fiecare în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi încălcat, cu intenție, mai multe dispoziții legale (prevăzute de Codul administrativ, Codul muncii etc), fiind sprijiniți de suspecta Iancu Simona-Elena.

Printr-o schemă similară, Mețler Stelian a fost angajat la data de 22 iunie 2020 într-o funcție de personal contractual la Primăria comunei Vatra Moldoviței, iar la data de 1 iulie 2020, din acea funcție, a fost detașat pentru șase luni ca inginer în cadrul ABA „Prut-Bârlad” Iași.

Mai mult, după detașare, directorul Avram Petru ar fi dispus delegarea lui Mețler Stelian la un alt compartiment față de cel pentru care se aprobase detașarea, pentru a-i asigura confortul profesional dorit. După cele șase luni prevăzute în contract, detașarea avea să fie prelungită.

În legătură cu cele descrise mai sus, suspecții Avram Petru, Niga Gabriel, Saghin Virgil și Boca Ana, fiecare în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi încălcat, cu intenție, mai multe dispoziții legale (prevăzute de Codul administrativ, Codul muncii etc), fiind sprijiniți de suspectul Mețler Stelian.

Faptele descrise ar fi determinat obținerea de foloase necuvenite de către Iancu Simona-Elena și Mețler Stelian, constând în remunerațiile și alte drepturi salariale încasate de aceștia în cadrul ABA „Prut-Bârlad”, pe perioada detașării și, respectiv a prelungirii acesteia, sume ce se constituie ca prejudiciu în dauna ABA „Prut-Bârlad” Iași. De asemenea, ar fi fost vătămate interesele legale ale Primăriei Vatra Moldoviței constând în faptul că scopul funcțiilor pentru care cei doi au fost angajați nu a fost îndeplinit și, în plus, posturile nu au mai fost ocupate de alte persoane, din cauză că vacantarea lor a fost suspendată”, se arată în ordonanța procurorilor.