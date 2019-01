CSM Ceahlăul Piatra Neamţ a obţinut o victorie în primul meci amical din această iarnă. Sâmbătă, 19 ianuarie, pietrenii au depăşit, pe “sinteticul” de la stadionul municipal, formaţia Csikszereda Miercurea Ciuc (Liga a III-a, Seria a V-a, locul 3) cu scorul de 2-1 (2-0). Pentru pietreni a marcat Răzvan Pîntea (20 și 35), “cu șuturi din afara careului”, după cum se relatează pe pagina de Facebook a grupării din Piatra Neamţ. După pauză, oaspeţii au redus din handicap prin Laszlo Hodgyai (68).

“La cele 5 antrenamente pe care le aveam efectuate în acest an chiar ne-am mișcat bine în prima repriză. Și mă refer aici la toate capitolele. A contat și faptul că tinerețea lotului ne-a dat un plus de prospețime. Am făcut un joc foarte bun în prima repriză, ne-am creat și ocazii și chiar suntem mulțumiți per total. Este un rezultat care ne arată că muncim cu folos și a fost obținut în fata unui adversar bun și bine pregătit. Pe cei aflați în probe urmează să-i mai vedem”, a declarat Gabriel Rădulescu, antrenorul principal al pietrenilor.

Au jucat pentru CSM Ceahlăul – Repriza I: Barna-Oteliță, Covasan, Andreș, Moroșanu, Antim, V. Rotaru, Matei, Isciuc, Pîntea, Țapu; Repriza a II-a: Cîmpianu-Dumbrăvean, M. Rusu, A. Rusu, Strat, Banga, C. Rotaru, Domșa, Hodorogea, Toma, R. Vasile.

Următoarele adversare ale pietrenilor până la debutul oficial de pe 2 martie vor fi: Ozana Târgu Neamţ (26 ianuarie, 12:00, Piatra Neamţ), Aerostar Bacău (6 februarie, 12:00, Piatra Neamţ), AFC Botoşani II (9 februarie, Piatra Neamţ sau Roman), Foresta Suceava (13 februarie, Piatra Neamţ şi 22 februarie, Suceava). (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CSM Ceahlăul Piatra Neamţ)