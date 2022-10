Senatorii PSD şi PNL au depus amendament la Ordonanţa 16/2022, care urmăreşte actualizarea grilei privind impozitul pe proprietate, a declarat miercuri, 5 octombrie, la briefingul de la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Finanţelor, Adrian Câciu.

“Ordonanţa 16, după cum ştiţi, este în dezbatere parlamentară, este la Senat. Înţeleg că s-au depus o serie de amendamente. Pe partea de proprietate, senatorii PSD şi PNL au depus un amendament. În analiza acestui amendament am văzut că sunt şi poziţiile Asociaţiei Oraşelor şi Municipiilor, Asociaţiei Consiliilor Judeţene, care sunt de acord cu această abordare. Drept pentru care Parlamentul va trece la dezbatere şi la avizarea acestui amendament, care, de fapt, din ce am văzut, reprezintă sau are în vedere o actualizare a grilei de raportare a stabilirii impozitului pe proprietate”, a explicat Adrian Câciu. (ZCH NEWS)