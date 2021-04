Curtea de Apel Bacău a respins ieri, 26 aprilie, contestaţia împotriva arestării preventive, formulată de cei doi administratori ai cluburilor din Piatra-Neamţ în care se consumau droguri şi de cei 8 dealeri, care se ocupau cu „aprovizionarea”. Previzibil, instanţa a decis să menţină măsura preventivă şi să-i oblige pe inculpaţi să achite cheltuielile judiciare: „În temeiul art. 425 alin. 7 pct. 1 lit.b Cod pr.penală respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpații Enea Claudiu Constantin, Bumberică Paul Orlando, Pavel Mihai, Gabăr Ștefan, Motoi Ciprian, Rusu Florin Nicolae, Stan Ioan, Chiuariu Alin Alexandru, Dobrea Cristian Valentin și Cuejdianu Constantin împotriva încheierii nr. 32/U din 19.04.2021 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalul Neamț. În baza art. 275 al.2 C.p.p obligă contestatorii să plătească statului suma de 300 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă”.

În hotărârea de arestare, luată de Tribunalul Neamţ, sunt consemnate câteva dintre declaraţiile martorilor, absolut relevante pentru a creiona atmosfera de petrecere din cele două localuri: „Din declaraţia martorei 1 (angajată la pub‑ul Jazz, din centrul municipiului Piatra Neamţ), rezultă că, în pub‑ul Jazz se comercializau droguri care erau consumate, la vedere, cu acordul inculpatului C. C.; din declaraţia martorului cu identitate protejată 2 rezultă că era de notorietate faptul că în pub‑ul Chaplin’s se consumau droguri, care erau vândute de către inculpaţii D. C., E. C. C., M. C., B. P. O.şi S. I.; din declaraţia martorului cu identitate protejată 3 rezultă că în ambele localuri se consumau droguri, cu acceptul patronilor, substanţe ce erau comercializate de către inculpaţi; din declaraţia martorului cu identitate protejată 4 rezultă că inculpaţii cercetaţi comercializau droguri de mare risc în cele două pub‑uri; din declaraţia martorului 5 rezultă că, săptămânal se organizau petreceri unde se consumau droguri. Din declaraţia martorei 6 rezultă că aceste petreceri erau de notorietate şi drogurile erau comercializate de către inculpaţii DCV, RF, ECC, SI şi MC. A arătat martora că este consumatoare de ecstasy şi prafuri şi de obicei la petrecerile organizate în cele două cluburi, drogurile i‑au fost oferite de inculpatul BO. La Jazz se consumau prafuri porţionate pe farfurii albe, unde săptămânal, în weekend participau şi inculpatii ECC,SI, şi MC. De asemenenea inculpatul DCV organiza petreceri cu circuit inchis si chiar el a oferit cannabis, prafuri sau comprimate ecstasy. Martorul 7 consumatoare ocazională de droguri confirma că a consumat cocaină în preajma Craciunului din 2020, în clubul Chaplin` s, la baie, unde erau mai multe persoane. În martie 2021, martora a mers iar la pub‑ul mentionat, cu o colegă si au urcat la etaj, după ora 22.00, pentru că ştia că acolo se fac petreceri, aratand totodata ca a auzit că in acest local se organizează petreceri unde se consumă droguri. Martorul 8 a arătat că a consumat ocazional cannbis în localul Mountain Beach din strandul mun. Piatra Neamţ şi cunoaşte că inculpatul DCV, care e consumator de droguri, organizează la Chaplin` s petreceri la care se consuma droguri. La rândul său, martorul 9, client frecvent al acestui local, a relatat că a suspectat că în interior se consumă droguri. Martorul 10 a menţionat că era de notorietate că la Chaplin`s se consumau droguri, iar martora 11 confirmă, la rândul său, că în Chlaplin` s se consumau droguri. Totodată, deşi inculpatul P. M. nu a recunoscut comiterea activitatilor infractionale vizand traficul de droguri, acesta a declarat că este consumator de etnobotanice şi ar fi consumat ultima oară astfel de substanţe în urmă cu circa 3 săptămâni la pub–ul Chaplin` s, confirmând, la rândul său, că era de notorietate că în acel pub se consumau droguri. Martora 12 care frecventează ambele localuri a observat că din februarie 2021 în Jazz au început să apară tot felul de persoane dubioase care consumă droguri (prafuri) şi care ofereau droguri de mare risc pe care le prizau pe nas, iar inculpatul B. O. le oferea droguri la toate fetele, unde consumul era la vedere. Martorul 13 a aratat ca este consumator ocazional de droguri sub formă de praf, pe care le procura de la diverse persoane care frecventau localul menţionat. Clientii pub‑ului prizau drogurile pe nas cu ajutorul unei bancnote si se drogau cu acordul admninistratorului ‑ inculpatul C- care şi el consuma ocazional droguri oferite de ei. Martorul 14 mentionat ca de circa 10 ori a fost în clubul Jazz, ocazie cu care a observat că acolo se consumau droguri. Martora 15 a declarat ca are cunostinta că în clubul Jazz, pe un hol în spatele barului şi în biroul patronmului se drogau foarte mulţi clienţi, iar prietenul ei EC este consumator de ecstasy, cannbis si cocaină de circa 2 luni de zile. A mai relatat martora ca de 3 luni frecventează clubul Jazz, unde aflase că se consumă droguri si la care acesteia i s‑a oferit initial gratuit, cocaină. Vineri, sâmbătă, uneori si duminică, se organizau petreceri, ulterior martor a mers regulat a acest pub şi i se ofereau droguri de persoane printre care si inculpatul BPO, iar în schimb martora le cumpăra wiskey. Inculpatul C. (T.) ştia ca se consuma droguri si accepta pentru a avea clienţi şi a obţine câştiguri. De asemenea, martora a relatat ca la etaju 1 din Chaplin`s i s‑a oferit cocaină de ECC, BO si M.C.. Despre F. R., martora a relatat că are cunostinţă că este prieten cu S. I. şi acesta avea asupra sa foiţe de staniol cu un praf alb”.

