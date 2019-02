În jur de 60 de angajați s-au adunat și astăzi, 13 februarie 2019, pentru a protesta în fața birourilor conducerii Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț. Nemulțumirea principală, ca și până acum, este ultima reducere a sporului de week-end.

Salariații, în mare parte aceeași ca zilele trecute, au scandat „Ne vrem banii înapoi!”, „Demisia!” și „Hoții!”. Protestul a continuat și după ce conducerea spitalului le-a înmânat salariaților copii după memoriul transmis Ministerului Sănătății privind scoaterea normei de hrană din plafonul de 30% sporuri, și nu numai. Scandările au continuat cu „Sâmbăta, duminica nu lucrează nimenea!”, ca răspuns la reducerea sporului de week-end la 30%, de la 100%. De-această dată, unii dintre protestatari au venit pregătiți să-și arate fluturașii de salarii. „Uitați-vă la fluturașii din 2015, cât aveam pe oră – netul, nu brutul. Și uitați-vă la fluturașul de acum. Pe-un an de zile am strâns fluturașii, ca să vadă toată lumea!

La 41 de ore aveam un milion nouă sute, și acum am 38 de ore și am un milion opt sute. Să dați așa exact cum filmați, că s-a speculat că avem salarii mari. Eu am și liceul făcut. Iar acum noi, îngrijitoarele, stăm și cu frica-n sân că ne externalizează”. „Și omul care se duce la prășit are mai mult pe zi!”. „Am rămas cu 1900 de lei în mână, nu cu 3000 și ceva cum are Brașovul. Noi avem 4,70 lei ora.” Printre scandări, protestarii vorbeau despre faptul că au fost amenințați pe secții pentru a renunța la astfel de acțiuni și dezbăteau schimbarea șefei policlinicii. În jurul orei 10.30, angajații s-au îndreptat spre ieșire strigând la unison „Venim și mâine!”.

În declarația de presă acordată astăzi, dr. Codruț Munteanu, managerul spitalului, spune că demersurile pentru dezamorsarea crizei au șanse mari să fie soluționate zilele acestea: „Scrisoarea pe care am trimis-o direct doamnei ministru al Sănătății, prin care o rog să ne ajute cu această inițiativă de scoatere a normei de hrană din acest plafon de 30% sporuri. Președintele (n.n.-Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț) ne-a promis că se va face. Din semnalele mele, am convingerea că până vineri vom avea un răspuns”. În opinia managerului, acest conflict perturbă activitatea în spital: „Eu, ca manager, lucrez de atâtea zile sub presiune, cu cerere de demisie, cu amenințarea că 30% primim, 30% muncim – sunt lucruri care îmbracă un caracter de altceva. Nu mai îmbracă aspect de protest spontan! Tot ce vreau eu să fac, ca manager venit prin concurs și cu contract, nu le pot pune în practică sub amenințări, sub presiune”.

(C.I.)