ACTUALIZARE: Comisarul șef Victor Vlad ne-a declarat că dispoziția de împuternicire a comisarului șef Costel Petcu a fost dată de el, în calitate de ofițer care aflat la comanda IPJ Neamț: ”Am făcut o analiză, au fost mai multe discuții, am avut și mai multe variante, dar m-am oprit la comisarul șef Petcu pentru că am considerat că el este varianta cea mai bună. A condus formațiunea judiciară de la Târgu Neamț și rămânea la comandă când lipseam eu, deci știu ce poate, iar în plus este ofițerul cu cea mai mare experiență de la Poliția Târgu Neamț. După analiza pe care am făcut-o am considerat că este cel mai bun pentru Poliția municipiului Piatra-Neamț. Iar la Târgu Neamț l-am împuternicit pe comisarul șef Neculai Preda tot prin prisma experienței pe care o are. Iar el a mai fost împuternicit, de două ori, la șefia Serviciului de Ordine Publică de dl. Tablan. În locul lui, șefia Secției de Poliție Rurală Târgu Neamț va fi asigurată de Ștefan Sali”.

*********

ŞTIRE INIŢIALĂ: După ce-a condus Poliția Târgu Neamț, pe bază de împuternicire, din ziua de 7 decembrie 2018 până acum, începând de ieri, 15 mai, comisarul șef Costel Petcu a fost împuternicit pe o altă funcție de conducere. Vreme de 6 luni, dacă nu se organizează concurs între timp, ofițerul va conduce Poliția municipiului Piatra-Neamț.

”Deocamdată mă adaptez”, ne-a declarat comisarul șef Costel Petcu. ”Mai aveam două săptămâni și se împlineau 6 luni de când am fost împuternicit la Târgu Neamț. Cred că a fost o ședință de personal, în cadrul căreia s-a luat această decizie, eu știu doar că sunt împuternicit prin dispoziția conducerii Inspectoratului. Voi face naveta, nu am altă soluție”.

Conducerea IPJ Neamț este reprezentată, în acest moment, de comisarul șef Victor Vlad, care deține funcția de adjunct, prin împuternicire, și se află la comandă în perioada în care comisarul șef Paul Tablan este în concediu medical. Adjunct este comisarul șef Costică Scutaru.

Funcția de șef al Poliției Piatra-Neamț a fost deținută, tot pe bază de împuternicire, de comisarul șef Bogdan Mitroi (care este adjunct titular, cu concurs promovat), iar în ultimele 60 de zile de subcomisarul George Dăscălescu, șeful Arestului IPJ Neamț.

Pe funcția de șef al Poliției Târgu Neamț a fost împuternicit, începând de ieri, 15 mai, comisarul șef Neculai Preda, șeful Secției de Poliției Rurală Târgu Neamț, unul dintre cei mai vechi polițiști din sistem. (C.M.)