Poliţiştii rutieri nemţeni acţionează, în perioada 16-21 septembrie, pe principalele artere din judeţul Neamţ pentru reducerea numărului de accidente rutiere şi a consecinţelor acestora. Acţiunea are loc în cadrul Proiectului ROADPOL – Safety Days, la nivel european, în operațiunea „Focus on the road”, ce are ca obiectiv principal sancţionarea abaterilor la regimul rutier de natură a distrage atenția de la conducere, având în vedere pericolul în care este pusă siguranța deplasării pe drumurile publice.

Vor fi activități informativ – preventive, de conştientizare a participanţilor la trafic. Proiectul își propune ca ziua de 21 septembrie să devină o zi fără persoane decedate din cauza accidentelor rutiere, pe drumurile din Europa.

“Polițiștii rutieri vor purta discuții cu participanții la trafic pentru conștientizarea importanței respectării normelor rutiere, în special cele cu privire la conducerea sub influența alcoolului sau substanţelor psihoactive, respectarea regimului legal de viteză, traversarea neregulamentară, utilizarea telefonului mobil sau portul centurii de siguranță“, precizează subinspector Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Angela Croitoru