13 octombrie – Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre: exercițiu de alarmare în toate școlile din județul Neamț

În fiecare an, pe 13 octombrie se marchează Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre. Cu această ocazie Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al județului Neamț, organizează un exercițiu de alarmare în caz de cutremur în toate școlile din județ. „Semnalul de alarmă va fi introdus pe 13 octombrie, la ora 9:45. Rugămintea adresată, prin intermediul Inspectoratului Școlar, a fost ca managerii unităților de învățământ să facă o scurtă instruire a profesorilor privind modul de acțiune în caz de cutremur, pentru că acesta va fi scenariul exercițiului din acest an”, a declarat Ciprian Mitrea, comandantul ISU Neamț.

În scenariu sunt prevăzute mai multe etape, de la protejarea elevilor în clasă, evacuarea acestora, la prezentarea, în curtea școlii, a câtorva măsuri de prevenire în caz de cutremur. La ora 10:05 se va introduce semnalul de încetare a exercițiului. „Mizăm pe o reacție pozitivă din partea cadrelor didactice, care au un rol esențial în a-i învăța pe elevi regulile de bază – pentru că aceste cutremure nu ne pot surprinde doar la școală, ci oriunde, în viața de zi cu zi. Totodată, lansăm o invitație operatorilor economici și instituțiilor membre CJSU de a organiza exerciții similare de evacuare, cu personal propriu, în momentul în care vor auzi sirenele acționate la ora 9:45”, a punctat generalul de brigadă Ciprian Mitrea.

Potrivit ISU Neamț în județ sunt 248 de sirene, din care 68 electronice, care pot transmite și mesaje vocale personalizate, și 180 electrice. Sistemul de sirene nu aparține ISU Neamț, ci autorităților publice locale, primăriilor și operatorilor economici sursă de risc. Cel mai mare operator sursă de risc este Hidroelectrica, cu 52 de sirene amplasate pe cursul Bistriței, de la barajul Izvorul Muntelui până la ieșirea din județ. Dintre acestea, 10 se află în Piatra Neamț, iar acționarea lor se face din dispeceratul Hidroelectrica. „Pentru restul de aproape 200 de sirene de la nivelul județului, ne confruntăm în ultimii ani cu o scădere a numărului celor care pot fi acționate centralizat din dispeceratul ISU. În prezent, reușim să acționăm doar 22 de sirene deoarece, în contextul modernizărilor făcute de operatorii de telefonie mobilă, unele sisteme nu mai pot fi operate centralizat. Celelalte sunt acționate manual”, a precizat comandantul Mitrea. Pe 13 octombrie ISU Neamț organizează Ziua Porților Deschise și oricine dorește poate avea ocazia să vadă unde și mai ales cum lucrează pompierii militari.

