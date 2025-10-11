Infracțional NeamțACTUALITATEINFRACȚIONAL

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei

de Croitoru Angela

Vineri, 10 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Neamț au desfășurat o acțiune cu efective mărite în sistem integrat, de tip „Razie”, în municipiul Roman, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii leiLa activități au fost angrenați polițiști din cadrul Poliției municipiului Roman și Secțiilor de Poliție arondate, Serviciilor de Ordine Publică , Investigare a Criminalității Economice, Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, Birourilor Protecția Animalelor și Siguranță Școlară, precum și polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Neamț.

Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii leiAcțiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț.

“Scopul acțiunii a fost prevenirea oricăror fapte care pot afecta climatul de ordine și siguranță publică, combaterea faptelor de violență stradală, a furturilor, tâlhăriilor, a infracționalității economice, depistarea persoanelor urmărite în temeiul legii, prevenirea și combaterea faptelor asociate traficului și consumului de droguri, dar și prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere.

Pe timpul desfășurării acțiunii au fost legitimate aproximativ 500 de persoane și verificate aproximativ 350 de autoturisme. 

Totodată, au fost verificați 21 de agenți economici.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 119 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 65.000 de lei”, a precizat inspector principal Ramona Ciofu, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț.

Polițiștii au scos din trafic 3 conducători auto, cărora le-au fost reținute permisele de conducere și au retras 4 certificate de înmatriculare.Razie a poliției în Roman: 119 amenzi în valoare de 65 mii lei

În timpul raziei, polițiștii au depistat în flagrant delict doi conducători auto, băuți la volan: un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Bacău și o femeie, în vârstă de 38 de ani, din Roman. În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat valori de 0,70, în cazul bărbatului și 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat, în cazul șoferiței.

Angela Croitoru

Imagini: IPJ Neamț

