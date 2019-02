1 MITREA OVIDIU COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ FRACTALS CLAUDIA JORA 99.00 I

2 FILIP AMALIA COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ LET US BE SILENT, THAT WE MAY HEAR THE VOICE OF OUR NATURE CLAUDIA JORA 97.66 II

3 PARMAC TEODORA COLEGIUL NAŢIONAL “CALISTRAT HOGAŞ”, PIATRA-NEAMŢ THE ART OF SPEAKING WITHOUT WORDS ANCA IONESCU 97.00 III

4 DUMITRICA ŞTEFANA COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, PIATRA-NEAMŢ NATURE BEYOND APPEARANCE DRĂGAN CLAUDIA 96.00 MENȚIUNE

5 COJOCARIU CORNELIA COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÎRGU-NEAMŢ HOW DO WE TREAT OUR GUARDIAN BIANCA TARHON 95.66 MENȚIUNE

6 BUHNA DUMITREL COLEGIUL NAŢIONAL “ŞTEFAN CEL MARE” TÎRGU-NEAMŢ WE GET WHAT WE SPEAK BIANCA TARHON 95.33 MENȚIUNE

7 HERDEȘ HORAȚIU COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ CROSSING THE LINES OF NATURE CLAUDIA JORA 95.00 MENȚIUNE

8 GEANGALĂU ALEX-DORU COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE ASACHI” PIATRA-NEAMŢ THE MISCONCEPTION OZANA IACOB 94.66 MENȚIUNE

9 CIOCÂRLAN MARIA-IULIANA COLEGIUL NAŢIONAL “CALISTRAT HOGAŞ”, PIATRA-NEAMŢ NATURE AND HUMAN NATURE VIORICA RUSU 94.33 MENȚIUNE

10 CIOBANU SOFIA COLEGIUL NAŢIONAL “PETRU RAREŞ”, PIATRA-NEAMŢ NATURE – THE ART OF GOD CLAUDIA JORA 94.00 MENȚIUNE

11 SOCOLA ŞTEFAN COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ, PIATRA-NEAMŢ LOST AND FORGOTTEN BRÂNDUȘA STAN 94.00 MENȚIUNE