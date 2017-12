Luni, 1 ianuarie 2018, în prima zi a noului an şi, în acelaşi timp, ultima zi a Târgului de Crăciun la Neamţ, ediţia 2017, programul artistic de la scena de pe Platoul Curţii Domneşti va cuprinde trei recitaluri susţinute, în ordine cronologică, de ARES, ALEX PARKER şi CABRON.

ALEX PARKER

Alex Parker este unul dintre cele mai promiţătoare tinere talente ale momentului. Deşi foarte tânăr, Alex a bifat deja colaborări cu artişti mari din România, atât ca producator (Delia, Morandi, Amna), dar şi în calitate de artist – “Synchronize” (feat Alexandra Stan). Parker a avut primul contact cu muzica la vârsta de şase ani, când a început să ia lecţii de pian, iar de la doar treisprezece ani a început să cânte pentru prima dată live. De-a lungul timpului, colaborările cu trupe precum “The Speakers”, “East Roots” şi “Blue Pulse” i-au permis să evolueze ca producător, având totodată concerte în locaţii importante din România, Marea Britanie şi Belgia. Alex Parker a atras pentru prima dată atentia internaţională în 2016, odată cu lansarea „Tropical Sun” – single-ul său de debut. A urmat ”Synchronize”, împreună cu Alexandra Stan.

CABRON

Cabron activează pe scena hip hop din România încă din 1999, când împreună cu Shobby a înfiinţat trupa “Codu’ Penal”. A lansat trei albume în această formulă: „În Familie (pentru bani)” – 2003, „Pe Viaţă” – 2004, „Apocalipsa” – 2006. În 2003, a produs piese pentru albumul Nico – „Gând pentru ei”, printre materiale numărându-se şi „Nu pot să mai suport” (piesă care s-a bucurat de un mare succes în România). În 2005, produce împreună cu Shobby compilaţia „Hip-Hop Greu de Difuzat”, un material dedicat lui Sișu (aflat în închisoare la acea vreme). Pe această compilaţie colaborează cu Puya, Pacha Man, Dizzy (Morometzii), Honey, Esenţial, Mark, Jamaika, Sharky. În 2006, Cabron a lucrat cu Sișu şi Puya la piesa „Dependent” care a fost inclusă pe albumul „O mare familie”. În 2007, a părăsit trupa Codu’ Penal, dorindu-şi o carieră solo. În acelaşi an a produs albumul „Prin ochii mei”, pe care a decis să îl ofere gratuit pe internet, la cererea fanilor. În 2009 a început să lucreze la albumul „AL(t)BUM”, de pe acesta fiind extrase şi single-urile: „Letz be friends” şi „Femei”. În 2011, Cabron lansează piesa Show TV, o creaţie muzicală cu un mesaj puternic social. 2012 a fost un an al hit-urilor pentru Cabron. Artistul a colaborat cu Pacha Man şi Jazzy Jo la piesa „Arată-le la toţi”, a cărui clip a reuşit să adune peste 5 milioane de vizualizări pe YouTube. În noiembrie a lansat alături de Loredana Groza single-ul – „Apa” – ce avea să strângă aproximativ 13 milioane de vizualizări. Tot în acest an, el a scris, împreună cu What`s Up şi Ioni, hitul „Iarna pe val”, o piesă ce avea să fie pe buzele tuturor în plină iarnă. În 2013, colaborează cu Speak şi Brighi single-ul „Pradă de război”, o piesă ce are un mesaj emoţionant. Tot în acest an lansează şi melodiile „PaRap”, „Frunzele şi iarba”, dar şi „Dă-o tare”. „Frunzele şi iarba” este un single relaxant ce s-a bucurat de toată aprecierea publicului. Cabron a lansat în 2014, alături de Voltaj, piesa – „Vocea ta” – un single cu un mesaj social puternic și a colaborat cu Jazzy Jo pentru single-ul „Taci un pic”. În 2015 a revenit cu single-ul „Lupu’ de pe maidan”, o colaborare cu Peter Pop, și a lansat două noi piese în campania HaHaHa Production #maimusic: „Adu-mi o bere” și „Gust amar”. De asemenea, îl putem asculta și pe single-ul lui Silviu Pașca -„Supererou”. După o super colaborare cu Andra pentru piesa „Niciodată să nu spui niciodată”, Cabron a lansat single-ul „Adevăr sau minciună”, o piesă puternică și sensibilă, un featuring cu Nicoleta Nucă. 2016 a fost anul în care am putut asculta trei noi piese semnate de Cabron, trei colaborări de succes: „La masa mea” feat. Ștefan Bănică, „Telefoanele, actele, Cashu’” feat. DOC și „La înălțime” feat. What’s UP.