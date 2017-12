Marți, 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun și, în același timp, a zecea a Târgului de Crăciun la Neamț, programul artistic (care va începe la ora 18:00) de la Curtea Domnească are în desfășurător 4 recitaluri menite să aducă bună dispoziție publicului spectator. Prima va urca pe scenă pietreanca Isabela Chitoșcă, urmată de membrii Clubului “Pinocchio”. Programul este întregit de aparițiile la Târg a interpreților Nadir și Liviu Teodorescu.

ISABELA GABRIELA CHITOȘCĂ

S-a născut la 28 iunie 1999, la Piatra-Neamţ. Din clasa a VI-a și până în clasa a X-a a studiat la Liceul de Artă „Victor Brauner” din Piatra-Neamţ, secțiunea muzică (flaut – instrument principal și pian -instrument secundar). Actualmente, este elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național de Arte “Dinu Lipatti” din București, sectiunea arta actorului. În plan particular, paralel cu școala, din anul 2009 până în anul 2011, a studiat canto la Școala STAR MELODY – profesor, compozitorul și chitaristul Cristian Alivej, iar din 2011 până în prezent, este studentă a Școalii “Crina Mardare Music Experience”, Bucuresti ( secțiunea canto, muzică ușoară, și teorie muzicală), având-o ca magistru pe însăși Crina Mardare. Isabela Chitoșcă este membră a Clubul “Pinocchio” din Piatra-Neamț, unde a studiat teatru, dans modern și balet. Ca hobby-uri, Isabela se declară foarte atrasă de teatru și de dans. De asemenea, îi place televiziunea, în acest domeniu având deja experiență de moderator de emisiuni pentru copii la televiziunile locale. Ca palmares putem spune că, din 2012, de când a participat la primul concurs de muzică și până în prezent, Isabela Chitoșcă a obținut numeroase premii și trofee, care au propulsat-o să devina artistul care este astăzi. Anul acesta, pe lângă numeroasele trofee obținute, a culminat cu participare la Concursul “X factor – România”, având o evoluție frumoasă până în bootcamp.

ASOCIAȚIA CULTURAL ARTISTICĂ “PINOCCHIO 2008”

ASOCIAȚIA CULTURAL ARTISTICĂ “PINOCCHIO 2008” PIATRA-NEAMȚ a fost înființată în 2008. În cadrul Asociației, din 2011 își desfășoară activitatea Gupul vocal “PINOCCHIO “, în prezent pregătit de profesor Iuliana Iftime. Grupul a obținut, în decursul anilor, numeroase premii la concursurile din țară. Cele mai importante premii sunt Trofeul categoriei la Festivalul “Steluțe de Iarnă”, București, Trofeul categoriei la Festivalul “Provocarea talentelor”, Bacău și Premiul II la Festivalul internațional “Mărul de aur”. Pe scea Târgului de Crăciun la Neamț se vor prezenta paisprezece copii, programul pregătit de Grupul vocal “Pinocchio” cuprinzând opt melodii pop dedicate anotimpului de iarnă și sărbătorilor în care tocmai am intrat. Vor urma și douăsprezece momente solistice.

NADIR

Nadir s-a nascut pe 4 august 1988 in Libia (Orasul Tripoli), avand origini atat in Libia, cat si in Romania. Pasiunea pentru muzica a mostenit-o de la tatal sau, care este originar din Libia. A urmat lectii de canto clasic si pian, dar marea dragoste pentru muzica a descoperit-o cand a trebuit sa plece din tara si ii lipseau orele de canto si timpul petrecut in sala de repetitii. Dupa revenirea in Romania, Nadir a inceput sa faca ore de canto si teorie muzicala. In 2012 participa la X Factor, unde ajunge in finala concursului. Dupa concurs, lanseaza in cariera solo single-urile “Interzis” si “Leyla”. Cel de-al treilea single lansat de carismaticul artist, “Mana in mana”, este un featuring cu J. Yolo. Urmeaza colaborarea cu CRBL pentru piesa “Culoarea ta”, ce vine cu primul videoclip al lui Nadir, unde artistul are o intalnire incendiara cu o domnisoara senzuala si lipsita de inhibitii. In iulie 2014, Nadir lanseaza alaturi de producatorii Vanotek si Sorin Seniuc proiectul Havana, si primul single “Vanessa”, prima piesa care imbina limba spaniola cu limba engleza lansata de catre carismaticul artist. Tot in 2014, colaboreaza cu Randi si UDDI pentru hitul “Prietena ta”, piesa care vorbeste despre dragostea dintre un tanar de conditie modesta si o fata aflata intr-o relatie cu un domn mai in varsta. In feabruarie 2015, proiectul Havana continua cu cel de-al doilea single, “Vita Bella”, o noua premiera pentru Nadir, care de aceasta data canta refrenul in limba italiana. Piesa este compusa de Nadir, alaturi de Adriana Rusu, Vanotek, Sorin (Crush) si Alexandra Tirtirau. Cu peste 18 milioane de vizualizari in 4 luni de cand a fost lansat si unul dintre cele mai vizualizate videoclipuri ale inceputului de an de pe YouTube, “Vita Bella” a cucerit publicul din Romania, dar a avut impact in mai multe tari din Europa: Franta, Belgia, Luxemburg, Olanda, tarile scandinave, Rusia, Grecia, Bulgaria. In luna aprilie a aceluasi an, Nadir colaboreaza cu Loredana Groza pentru single-ul si videoclipul “Te iubesc” si sustine alaturi de artista numeroase concerte in principalele orase din Romania. In toamna aceluiasi an apare cel de-al treilea single al proiectului Havana, “Que Sera, Sera”, sustinut de timbrul inedit al artistului, dar si un nou single Nadir, “Melodia mea”, compus de Randi si Georgian Margarit, alaturi de un videoclip in care artistul apare in ipostaze inedite si interpreteaza diverse roluri. Anul 2015 aduce si participarea in cadrul emisiunii “Te cunosc de undeva”, unde da dovada de versatilitate si se transforma cu usurinta in numerosi artisti, precum Steve Taylor, Gica Petrescu, Andra si multi altii. In anul 2016, Nadir lanseaza single-ul “Ma intreaba sufletul”, povestea momentelor in care iubirea elibereaza sufletul, dar si ”100 de aventuri”, single compus de Randi. Videoclipul este regizat de Anton Sandu si surprinde interactiunea dintr-un cuplu, in care femeia isi tachineaza partenerul si ii arata, treptat, numeroasele sale ipostaze. Ca o gheisa moderna, Cristina, protagonista clipului, il seduce pe Nadir prin multiplele personaje interpretate. Din anul 2017 Nadir renunta la proiectul Havana iar ca si artist solo lanseaza o noua melodie, “Te strig”.

LIVIU TEODORESCU

Liviu Teodorescu a devenit cunoscut datorită participării la concursul „Vocea României”, reprezentând echipa lui Marius Moga. În această competiţie a ajuns până în semifinale. A început să cânte pe la şapte ani. Părinţii au observat că are talent muzical. A participat la Eurovision-ul copiilor, unde a făcut parte alături de Alina Eremia din grupul “Numai cu acordul minunilor”. Ajuns la maturitate, Liviu şi-a propus două scopuri bine definite în viaţă: să cânte şi să îşi întemeieze o familie. Liviu Teodorescu cânta la pian şi la chitară. În 2011 a intrat la Conservator, secţia Compoziţie muzică uşoară. După participarea de la “Vocea României”, în martie 2012, este invitat să joace în serialul “Pariu cu viaţa”, unde îşi interpretează propriul rol.Special pentruacest serial, în aprilie 2012 Liviu Teodorescu a compus piesa „Little bit of love”. În 2014, artistul a lansat și single-ul “Un loc în viața ta”. În 2015, Teodorescu a colaborat cu Robert Toma și Adda pentru piesa “Tot ce-a mai rămas”. După această colaborare, a lansat două piese: “În brațele tale”, cu care a intrat în Top 5 pe Youtube, la doar câteva zile după lansare și “Târziu”. În 2016, Liviu Teodorescu a câștigat cel de-al nouălea sezon al emisiunii-concurs Te cunosc de undeva! Tot în acest an, artistul a lansat piesele “Dor de ea”, “Gelos” și “Cine m-a pus”.